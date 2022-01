Giselle Blondet siempre le ha huido a los chismes, escándalos y cosas que laceran su imagen. Cuando comenzó en la televisión, específicamente en Telemundo Puerto Rico, le buscaron pareja y recayó en su compañero de telenovela entonces, Junior Álvarez.

Nada más lejos de la verdad. Ella, por instrucciones de su madre, no dio paso ni a entrevistas sobre el tema y le huía a los periodistas como el diablo a la cruz. Después de eso se casó y hasta fue víctima de celos y violencia. Ella, como siempre, no dio pie para chismes, ni tan siquiera se mencionó lo de la violencia, Si llega a ser ahora le sacan noticia a razón de que no tengan nada que decir.

Giselle sigue siendo cuidadosa en su vida, y al anunciar que se haría una cirugía lo explicó muy bien y dejó las preguntas en el aire para evitar chismes.

Pero parece que esto de tener problemas con los implantes en sus senos viene desde hace tiempo. Un amigo que trabaja en NBL me comentó hace bastantes meses que ella se sentía mal. Sin embargo, no dijo ni pío hasta que el reality concluyó. Giselle es pro empresa y sabe las reglas de las grandes cadenas; la noticia es el reality no lo que le pasaba a ella. En otras palabras, no hizo un media tour para explicar su condición.

Sin embargo, la actriz colombiana Angeline Moncayo, que la hemos visto en varias telenovelas como Betty la Fea y Sin senos sí hay paraíso, ha hecho un media tour que prácticamente ha durado un año para decir que tuvo el Síndrome de Asia y, junto a su médico, explicarlo todo.

Ella es otra de las actrices que se han quitado los implantes después de participar en las distintas etapas de las llamadas series de los Senos. Posiblemente ha comenzado el año hablando en los programas de Estados Unidos de lo mismo. ¿O será para que recuerden que está disponible para la próxima telenovela? Ya veremos...

¿Llega el gladiador?

Siguen los cambios. Ahora será en un programa de televisión que goza de mucha audiencia. Dicen que el animador tiene una oferta para mudarse fuera de Puerto Rico y se irá del programa en el cual ya lleva más de un año. Supuestamente se iba esta semana, pero todavía no ha arrancado.

Lo curioso es que quien lo va a sustituir es un gran amigo que me encanta y la gente lo adora, a pesar de no estar en la televisión todos los días. Se alega que hace buena pareja con la animadora y, como le encantan los deportes, estará como pez en el agua. Querido, lo sé, y me alegro que por fin se reconozca tu trabajo, tu carisma, valía y dotes de gladiador... Ujum.

Colunga time

Fernando Colunga rechazó la telenovela de Telemundo Malverde y se dijo que desde que vive en Miami está muy divo. Sin embargo, creo que sigue divo y eso lo trae desde hace años. Cuando estuvo en Puerto Rico, para promocionar una obra de teatro, el relacionista Julio Núñez tuvo que pedirles disculpas a los periodistas, luego que el actor nos dejó plantados en plena conferencia de prensa. Muy grosero, dijo que se tenía que ir. ¡Ah!, tampoco permitió que la actriz Blanca Soto contestara preguntas. Algo así como un chico malcriado, se llevó el bate y la bola. Hello, gracias.

Ahora Telemundo Miami anuncia que Fernando protagonizará una telenovela corta de una familia difícil. Ujum. Esperemos que si lo traen para promoverla sea menos divo y haga bien su papel de difícil. Hello, gracias.

Prepárese a cambiar

La telenovela La hija del embajador comenzó con buen pie, pero a mitad de camino la protagonista sale de la historia. Llega una nueva actriz, cambian la historia y, sin querer, mataron lo que comenzó arrasando con el rating en Turquía. Ya verán. ¡Ah! y la cortaron. ¡Juipiti.

Ahora a pelarla

La cantante española Isabel Pantoja nunca pensó que su noviazgo con el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, la llevaría a la cárcel, por lavado de dinero. Tampoco que se quedaría sin trabajo y sin dinero. Pero desde hoy tendrá otro dolor de cabeza cuando un canal de televisión en España presente la versión de Julián Muñoz y su relación con la cantante. En esta historia, supuestamente, dará detalles que hasta ahora nadie sabe sobre todo el dinero que se tumbaron de empresarios que querían hacer negocios con el municipio. Aclaró que fue en Marbella … no en una ciudad de cinco estrellas. Si le suena el tema, ya sabe que hasta en la Madre Patria hay “blanquedores” de dinero. ¡Ole!