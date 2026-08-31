Esta semana desde Vietnam sabremos quién será la Miss World 2026. Hasta ahora, Puerto Rico solo ha tenido dos reinas en ese certamen: Willnelia Merced (1975) y Sthephanie del Valle (2016).

La actual Miss World Puerto Rico, Suil Anyelina Pagán, ha sonado bien tanto en las redes sociales como en la concentración del certamen al ganar la competencia deportiva del certamen, lo que, como hemos dicho, le da el pase al cuadro de honor.

Pero en Vietnam está sonando mucho la chica de Brasil, Gabriela Botelho. Tuve la oportunidad de ver la competencia de modelaje y hay otras chicas con más “look” de modelo que ella. De hecho, su pasarela no fue un ¡wao!, pero parece que la gente de Brasil ha promocionado muy bien a la chica.

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Otra que suena mucho es Miss Chile, Ignacia Fernández. Algunos la catalogan de atrevida y arriesgada. Todo tiene que ver con que en el certamen de talento interpretó música “heavy metal” y los “lores” y “ladys” del concurso quedaron de ataque. Pero ella dijo que cantaría rock pesado y la dejaron. Al final dijo: “Quien no se arriesga no gana”. Bueno, no ganó, pero nadie puede decir que no se arriesgó, pero al final ganó Miss Inglaterra con una balada.

Actualmente hay 111 chicas que compiten por la corona de Miss World. Para el Miss Universe que se celebrará en Puerto Rico han anunciado 125, e candidatas, una cantidad que superaría por mucho los certámenes anteriores celebrados en la Isla.

Pero volviendo a Miss World, la actual reina es de Tailandia y ha tenido un reinado bastante agitado visitando muchos países, especialmente de oriente. Así que si quieren algo distinto, una latina podría entrar en el panorama.

Por ahora se dice que tanto el Miss Mundo como el Miss Universo podrían tener como sede el próximo año año a la República Dominicana. O sea, que a la ganadora la enviamos en el “ferry” y no habrá problemas con la cantidad de maletas que lleve. Ya veremos.

Precisamente, la delegada de República Dominicana en el Miss World, Joheirr Mola, ha tenido buena aceptación y aparece en la lista de las latinas a seguir.

La organización de Miss Mundo ha anunciado que la ganadora recibirá más de un millón de euros entre regalos y dinero. En Miss Universe no llega a tanto: ellos anuncian $300,000 en premios y dinero. ¡Ah! Y el contrato de un año para modelar y participar en actividades del certamen.

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O sea, que hay más $$$ en Miss Mundo. De cualquier manera, ganar también tiene otros beneficios y al concluir el reinado también.

Y el pasado fin de semana seleccionaron a Miss México, la chica que vendrá al Miss Universo que se celebra en noviembre. De hecho, la actual Miss Universe, Fátima Bosch, fue quien coronó a la representante del estado de Jalisco, María Vargas, quien se mostró bien confiada en todo momento.

Comentario “random”: ¿Para qué le entregan flores a las ganadoras? Eso está “out”. La chica tiene que aguantar las flores, que normalmente es un ramo enorme y pesado, y a la misma vez tratar de saludar al público y ajustarse la corona... Señores, ¡o saluda o está de tiesto!

Arrancan a grabar

Esta semana comienzan las grabaciones de algunas telenovelas turcas con los elencos estelares de artistas que tanto gustan en Puerto Rico y toda América Latina.

Neslihan Atagul, la reina de las telenovelas, protagonizará “Kaderin Cilvesi: El giro del destino”. Esta es una historia escrita por los mismos libretistas de “Amor eterno”, que ganó el primer Emmy para Turquía y Neslihan recibió premios de mejor actriz en 8 países.

Neslihan será una mujer que trabaja en una sala de fiestas y quiere dejar atrás su pasado, pero los problemas que tendrá que superar son muchísimos. Conociendo el tipo de actuación dramática que da Neslihan no dudemos que como en ocasiones anteriores se quede con la telenovela. Lo más reciente de ella fue “La hija del embajador” y al tener que dejar la producción (pues se enfermó y termino en el hospital), el rating bajó y la cortaron. Y eso que llevaron a otra gran actriz, Tuba Buyukustun, pero ni eso, el público no aceptó el cambio.

Junto Neslihan se dice que estará Halit Ozgur Sari, aunque no es oficial. En América, el actor es poco conocido. Sus trabajos son mayormente en series de la televisión turca.

Se había mencionado a Kivan Tatitug, pero dicen que su esposa —que es muy celosa— no lo quiere con Neslihan. Anteriormente, tuvo problemas con Tuba Buyukustun, pues su esposa se oponía a los besos. ¡Ah! Y ella es de las que va a las grabaciones, pues es la maquillista de su marido. O sea, que a él nadie más le toca el rostro. Hello, gracias.