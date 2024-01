Los “reality shows” siguen al palo. En España está “Desafío”, donde las pruebas son para rajarse desde el primer momento.

Como la que prueba de Rosa López, la ganadora de Operación Triunfo y de Mira quien baila.

La chica pone todo su valor y esfuerzo para ganar en cada “reality” que participa. En “Desafío” la metieron a una estructura tipo ataúd de cristal y con seis tubos en el techo del mismo. De estos seis tubos salía agua fría y ella tenía que buscar tapones de diversos tamaños que estaban en el fondo de la estructura para sellarlos y evitar que se llenara de agua la caja en la que estaba.

Con traje de buzo, acostada en el fondo de la estructura y un frío intenso en el estudio, Rosa dio lo mejor de sí. Podía hasta ahogarse, si no avanzaba y paraba el agua. Pero esto no sucedería; obviamente hay un equipo de producción preparado para abrir la tapa de cristal. Menos mal que lo logró. Pero son minutos de angustia para el espectador y el concursante ni se diga. Con la ansiedad y presión que tuvo, lloró al concluir la prueba. Señores, no era para menor.

Otra de las participantes tuvo que aprender a tocar violín. Al llegar al estudio tenía una orquesta filarmónica y toco el violín para demostrar los aprendido. La orquesta la montaron y desmotaron en minutos con micrófonos para cada instrumento. ¡Increíble!

Otro de los participantes tuvo que romper cinco puertas de cristal corriendo bicicleta y chocando contra éstas. ¡Ah! Y las gomas de la bici estaban prendidas en fuego y las llamas eran altas.

Así que los desafíos que se hacen acá son nada comparados con esos de España, donde hay muchos euros para producir y artistas atrevidos que participan en los mismos a beneficio de instituciones sin fines de lucro. Tremendo programa.

O gana, o...

Bueno y seguimos con los “realitys”. En “La casa de los famosos”, cuarta edición, la Pili, a quien llaman el “Huracán Boricua”, comenzó a hacer de las suyas. Desde explicar los masajes que se da con pedazos de madera para verse dura, hasta cómo le gustan algunas cosas en su vida... Por no dejar de ser atrevida incluye insinuaciones un poco elevadas de tono. Pero ella es así y no fue allí a pasar desapercibida y menos en momentos en los cuales podría llegar a un acuerdo con una cadena de venta de ropa en México, pero deberá esperar a concluir su participación, que por lo que veo será larga.

Maripìly podría vender desde sus mahones hechos en Colombia, hasta el perfume, que precisamente lo creó una compañía mexicana. Ciertamente, de allí ella no saldrá con las manos vacías: o gana, o consigue un buen contrato de venta de sus productos en una empresa importante en toda la república mexicana.

Y todavía hay gente que dice que es bruta… Ujum.

Hasta ahora, el “rating” en Estados Unidos le ha ido bien al programa de Telemundo, ganando las primeras medias horas. Pero el último segmento se lo llevó una telenovela turca de las que le dan dolor de cabeza a la Cadena.

Definitivamente, Héctor Sandarti, quien animó las anteriores ediciones del show, tiene más carisma y es más espontáneo que Nacho Lozano, el actual presentador. El público en las redes lo pide, pero no creo que cambien a Nacho, quien es soso. Pero el guatemalteco Sandarti ha tenido mucho apoyo del público y hasta de exconcursantes del programa por lo mucho que lo respetan y lo quieren. Lozano trata de ser “nice”... pero se queda en eso… en el intento.