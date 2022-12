Sorpresas te da la vida… El nombramiento de Niria Ruiz como vicepresidenta de noticias de “Noticentro” (Wapa TV) ha desconcertado a mucha gente que esperaba que la nueva directora de noticias o vicepresidenta de noticias fuera una periodista o alguien que saliera de las filas del equipo actual. De hecho, el más que sonaba era Normando Valentín, pero este en una columna en Primera Hora se salió de la fila que había para dirigir el noticiario.

Pero no, la directora salió de “Lo sé todo” y entiendo que ahora las noticias, especialmente las de televisión, parecerán más unos shows que un noticiario con todas las de la ley. Antes los anclas ni se reían, ahora algunos se ríen de más y bailan. Si la idea de Niria es convertir el programa en más show que noticias, prepárese, que lo logrará. Pero claro, tiene que tener el balance de la credibilidad, el apoyo de los periodistas y gente que trabaja allí, pues no será fácil para ella. ¡Ah! y hemos trabajado juntas. Si la desean chavar, ella sabe cómo defenderse de subalternos con guilles de estrellitas marineras.

No es fácil competir con los otros canales que tienen buena programación, pero para eso es la batalla, que creo que ya comenzó sin ella haber llegado. Como diría Joseph Fonseca, “se soltaron los caballos”. Éxito, Niria.

Con restaurante

La socialité Margarita Bernardo se estrena como dueña de un restaurante en las próximas semanas. El mismo estará ubicado en el área metropolitana.

Me la encontré en la fiesta de Brenda Allen Rodríguez, en las montañas de Caguas, y allí la vi con su novio, con quien estará de socia para el proyecto.

No quiso decir el nombre de su príncipe consorte, solo llegamos a escuchar que el apellido es Tomassini.

Margarita nos anunció que en el 2023, además del restaurante, estará en otros negocios y no dudamos que incluya a uno de sus hijos. Posiblemente, sea un producto de belleza o quizás algo para el cuidado de la piel. Ya nos enteraremos, pero primero viene el restaurante.

La boda sigue en pie

Los rumores de que Clarissa Medina canceló su boda con el promotor Vicente Saavedra, y no fue pospuesta, siguen creciendo.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina asegura que ella se casará con el puertorriqueño en abril. Por lo menos esos son los acuerdos que está negociando y que todo lo tiene planificado como ellos quieren.

Otros indican que la boda no va y que esto de la posposición es solo una bola de humo para separarse o, por lo menos, no casarse por ahora. La boda será en República Dominicana. Ya veremos si realmente hay o no hay boda.

Llegaron las navidades

La música navideña ha invadido varias radioemisoras FM y escuchamos desde El Gran Combo, Tavin Pumarejo, Willy Colon, Los Hispanos, los Cantores de San Juan, Herminio de Jesús y artistas que de otra forma no tocan sus interpretaciones. Me parece interesante la apuesta que han hecho algunas radioemisoras para alegrar la Navidad que después de dos años encerrados como que vemos la luz al final del túnel.

Malet, malet

Ah y que mal se escucha a los locutores José Enrique Alvira y a Yun Yun Echevarría llamar dinosaurio a un locutor muy conocido y querido en Puerto Rico que recién llegó a las filas de Uno Radio Group. Ese bullying se escucha feo y él no lo merece. Hello gracias.