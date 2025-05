La empresa Nielsen, encargada de producir las encuestas de radio en Puerto Rico, dio un vuelco a algunas emisoras de radio que juraban que el público las apoyaba y han llegado con una cruda realidad.

En la más reciente encuesta para los meses de enero a marzo de este año, midiendo las preferencias de adultos de 23 a 54 años, contrario a la mayoría de los pasados años no son las emisoras de noticias 24 horas las que salen bien paradas.

Lo hemos dicho. Pierden audiencia por la repetición de las noticias cada 30 minutos y la gran cantidad de noticias malas, bien poco positivo, no le dan ganas al oyente de escucharlas.

Según la tabla de Nielsen, las primeras radioemisoras de Puerto Rico son:

WODFM - 94.7 FM

WXIX – La X FM

WKAQ FM

WMEG FM - La Mega

WFID – Fidelity.

Al estar 94.7 en primer lugar significa que el reguetón sigue batallando, aunque sus máximos exponentes estén cambiando de ritmo o buscando otras alternativas musicales.

La X FM en segundo lugar confirma que los cambios hechos durante el pasado año han dado frutos.

Del conglomerado de Uno Radio Group, Fidelity saca la cara por todos ellos, incluyendo Salsoul. Me imagino que incluir merengues en Salsoul no es una locura, pero cuando estaba José Nelson como programador no creo que tuvieran tantos problemas como ahora. ¡Ah! Y los cambios de anfitriones de sus programas no les ayuda; cuando uno se acostumbra a un talento lo cambian.

Los cristianos siguen respaldando a Nueva Vida, que sale en sexto lugar.

Pero de las tablas se desprende que WKAQ AM tiene problemas en su horario de 11:00 a.m. a mediodía, ya que es el rating más bajo de todo su horario diurno en la tabla antes mencionada. Inclusive, pierde radioyentes a las 11:00 a.m. y a las 12:00 p.m. vuelve a subir la audiencia. Me imagino que apretarán los tornillos. Aunque si está bien vendido el horario no creo que hagan nada, pues entre rating y ventas la elección es clara: ¡ventas!.

Aunque a La Mega en Puerto Rico y Estados Unidos el negocio de radio le va bien, en televisión con Mega TV no es el caso. Hace unos días entrevistamos a Pedro Sevcec, quien abandonó dicho canal. Ahora esta semana es Mario Andrés Romero, el periodista ancla del canal, quien les dice adiós.

Mis fuentes aseguran que no han podido conseguir anunciantes que respalden el canal y que lamentablemente son las emisoras de radio las que batallan para levantar capital. Las deudas se han incrementado y los anunciantes que antes los respaldaban se han ido para redes y otros medios cortando el presupuesto de televisión. Eso ha pasado en todos lados y en diversos medios.

Mario Andres Romero es esposo de la también periodista Bárbara Bermudo, quien ha dado una lucha increíble batallando contra el cáncer de mama y es un ejemplo para muchas mujeres con igual condición. Él es un periodista muy profesional, con credibilidad y muy responsable. Es una pena que salga de Mega TV, donde estuvo por los pasados 10 años como ancla de su noticiario estelar, pero él mismo ha dicho que pronto tendrá noticias de sus próximos pasos. Éxito y pa‘lante.