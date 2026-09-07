En Puerto Rico, mucha gente no apoyó a Stephanie del Valle, nuestra segunda Miss Mundo. Quizás se debió a que al momento de ganar estudiaba en Estados Unidos, porque no es una niña salida de un barrio pobre, ni tiene historia de cenicienta... es de Dorado.

Desde que ganó, Stephanie tuvo tremenda conexión con la gente de Miss Mundo y consiguió su apoyo. La adoran y que la hayamos visto el sábado animando por segundo año el certamen, esta vez desde Vietnam, lo comprueba.

Han pasado años desde que ganó, pero sigue bella, habla varios idiomas y sin lugar a dudas su inteligencia no es por una IA y mucho menos un trasplante.

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Desde Vietnam, en donde hace décadas muchos boricuas murieron mientras estaban en el ejército o llegaron a la Isla con problemas mentales o físicos, Stephanie brilló.

Su animación impecable que hizo con todo y los aguaceros, sin dudas le dio la oportunidad de demostrar que tiene temple y, sobre todo, dominio del escenario. En Miss Mundo ponen a todo el mundo a ensayar y dentro de un caos de “aguaceros” salir airosos.

Pero la queja sobre ese certamen es siempre la misma: para qué anuncian 40 chicas si no las van ni a entrevistar. Solo es un “hola qué tal”. Para qué anuncian las distintas competencias si las chicas no tienen oportunidad de presentar algo de lo que saben.

El brincar a 40 candidatas e inmediatamente llegar a las 20 fue un poco atropellado. Y mire que fue largo y tendido.

Claro, los 40 países que fueron mencionados le agradecen a los Morley, dueños de la franquicia, que escogieran a sus chicas, pero entre 111, 40 pues es menos de la mitad.

Suil Anyelina Pagán, Miss Mundo Puerto Rico, fue una de las que entró en las 40, así que fue un logro y sonamos en Vietnam y el mundo.

Desde la pasada semana había dicho que Joheirry Mola, Mss República Dominicana, se había mostrado segura y la incluí en la lista de la final, pero no creí que llegaría cuando vi a las cinco pues no era la más alta. O sea, no era la más alta y ganó.

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Ella ha animado eventos y hasta alfombras rojas tanto en Miami como en su natal República Dominicana, así que tiene cancha y Univision la tenía en la mira.

La participación de Miss España, Elisabeth Reynes, estuvo muy buena y fue una candidata que desde el primer momento dio de qué hablar. En España están encantados con su desempeño y le han dedicado portadas de diversos medios.

Entre las que habían sonado mucho y se quedaron en la recta estuvieron la brasileña Gabriela Botelho, la favorita de muchos; Miss Chile, María Eugenia Fernández, y la africana Miss Eritrea, Snit Habteab. Para los que no sepan, Eritrea fue parte de Etiopía, en África a orillas del Mar Rojo. Tuvieron colonizadores como italianos e ingleses antes de lograr su independencia. Es la primera vez que participan y la chica demostró que están preparando bien a sus participantes.

Y hablando de Brasil, acaban de anunciar que tienen la mejor escuela de preparación de reinas para que las franquicias de distintos certámenes envíen a sus candidatas a entrenar allí. Aunque no dicen cuánto cobran, entre viaje y estadía, y lo que cuesta el entrenamiento, ya podemos comenzar a sumar...

El próximo año, el certamen de Miss Mundo será en Tanzania, África. Así que no dude que aparte de presentar el volcán vemores animales exóticos junto a las chicas, pues esa es una parte importante de su oferta turística. Ujum.

Regresan los recuerdos

El nuevo programa de Don Francisco para Univision recreará los momentos importantes de éste en sus presentaciones, ya fuera en las entrevistas que hacía o en “Sabado Gigante”. Univision apuesta a que hay muchas personas mayores que tienen interés en ver recuerdos bien presentados y hacia eso van.

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Claro que hay concursos y premios importantes. Lo que no se ha dicho oficialmente es quiénes serán las animadoras con el chileno y si hay chicas nuevas. No lo dude.

Nashalí anuncia su ciudad

La nueva campaña de turismo de Aguadilla está encabezada por Nashalí Enchautegui. Vimos los videos de los lugares turísticos para visitar y están muy buenos.

Felicidades a mi amigo el alcalde Julio Román por seguir creando trabajo para nuestros artistas.

¡Oh yes!