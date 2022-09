Sully Díaz está de regreso en Puerto Rico y, por lo que me contó, anda muy activa, desde teatro y lo que ella llama su proyecto más importante para los próximos meses: su trabajo como cantante de salsa.

La actriz tendrá en su repertorio las canciones más emblemáticas de cantantes como Celia Cruz, La Lupe e India, entre otras.

“Me he estado preparando muy bien para esto y espero presentarme en distintos lugares. Puerto Rico ama la salsa y esta es una forma de celebrar la alegría de nosotros”, indicó Sully quien personificó a La Lupe en la obra de teatro, La Lupe, My Life, My Destiny. Después del éxito de esta obra, la actriz y cantante presentó su espectáculo La reina, La Lupe.

PUBLICIDAD

Pero desde ese momento hasta acá ha hecho cine, teatro y ahora retomará su carrera de cantante.

Si de algo no peca Sully es de ser honesta, desde su problema de bipolaridad que la llevó a reconocerlo públicamente y explicar, con lujo de detalles, lo que esto ocasiona en su vida. Sully comentó públicamente hasta de sus divorcios, todo en su vida ha sido lo que podríamos catalogar como un libro abierto. Pues ahora, con la honestidad que le caracteriza, dice que el espectáculo que traerá será mucho mejor de lo que ha hecho hasta ahora. No dudo que aprovechando las festividades de Navidad que se acercan la veamos en encendidos y fiestas interpretando los éxitos de las divas de la salsa. A fin de cuentas ella es otra diva.

Los Quisqueya

De la mano de Telemundo Puerto Rico y del fenecido productor Paquito Cordero, Aneudy Díaz, Chuky Acosta, Adib Melgen y Javish Victoria pegaron el merengue en todas las esquinas de Puerto Rico con su Conjunto Quisqueya. Temas que en ese momento eran muy sugestivos y algunos con la picardía que le impregnaba el carismático Aneudy (q.e.p.d.). Llamaba la atención que mientras estudiaban en la universidad, se ganaban la vida cantando y sus coreografías muy sugestivas.

Ahora, 50 años después de su lanzamiento, llegan con un disco que recogerá las 50 canciones que han sido sus grandes éxitos. El disco será de colección, así que los amantes de los merengues del Conjunto Quisqueya tendrán un motivo más para bailar y cantar antes que comience la gira por República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York.

PUBLICIDAD

Ya escucharemos los mejores 50, según ellos.

“Y trabajo con Sunshine”…

Si alguien tiene una picardía para decir las cosas y reírse de todo, es la actriz Marian Pabón. Mientras participaba en la presentación de uno de los premios Victoria Espinosa a lo mejor del Teatro en 15, del Municipio de San Juan, algunos de los presentadores hablaban de las obras que estaban haciendo o que harían en la nueva temporada; todo bien correcto y serio.

Cuando le llegó el turno de presentar un premio, Marian, con el humor que le caracteriza y luego que varios dijeran que son catedráticos de teatro, o que están trabajando en tal o cual obra, esta dijo riendo: “Y yo trabajo con Sunshine”. Las carcajadas no esperaron y, con la cara de nena traviesa, se ganó un gran aplauso. Tremenda como siempre.

La ceremonia, que estuvo tepe a tepe, sirvió para saludar y unir a mucha gente del mundo del espectáculo, especialmente del teatro, que hacía tiempo y por la pandemia no compartían. Ángela Meyer, Wanda Sais, Marieli Durán, el maestro Martorell y Jacqueline Duprey, entre otros.

El teatro Tapia fue el escenario donde Tita Guerrero como animadora hizo reír a los presentes. De hecho, Tita será una de las invitadas al concierto de Yolandita Monge que fue propuesto por el paso de Fiona y que podremos ver el próximo sábado.

Sin vino… sí hay paraíso

Morí full cuando un conocido abogado llegó al área de los nominados pidiendo vino. Cuando le dijeron que no había bebidas alcohólicas, su compañera dijo que debieron haber buscado un intercambio o que debieron comprar el vino. ¿En serio?

Hello, si se usa dinero del pueblo para eso le caen chinches a los que lo autorizan, y el abogado tiene dinero suficiente para comprar botellas y cajas. No entiendo su molestia, por un lado la campaña de “Si bebes pasa la llave” o tomar responsablemente, y por otro algunos quieren tomar bebidas alcohólicas a cuenta de los contribuyentes de San Juan. No way licenciado, era una premiación a los mejores, no un bembé. Hello, gracias.