“La casa de los famosos VIP” ha tenido que dar una virazón para tratar -dije tratar- de entretener al público que le queda y ver de qué forma consiguen apoyo de los que se fueron, o sea desertaron.

La movida de ahora hacer el reality como un hotel y tener huéspedes como que no es el reto original y me suena a que se agotaron los temas y las situaciones que podrían poner en peligro a los concursantes o que le daría sabor al programa.

No creo que ni tan siquiera la participación de Maripily los domingos sea algo que esté arrasando, aunque ciertamente en los programas que ella aparece hay más “rating”.

PUBLICIDAD

Pero tal y como dijimos hace más de cinco meses, Telemundo volvería con algún “reality”, pero hasta ahora el que era el líder en ese tipo de formato televisivo se le “escrachó”.

Aunque le hayan quitado las pijamas a Lupillo no es lo mismo y aunque llegó Clovis sin su novia, tampoco se ha visto reflejado en números de televidentes. Así que ahora no es “La casa de los famosos”, sino “El hotel de los famosos”. Como que habrá que mover las fichas para hacerlo interesante y no más de lo mismo. Ya veremos.

Hablando de Telemundo y de “realities”, Jackie Bracamontes regresa a la pantalla de ese canal y se convertirá en la reina de belleza que más programas de Miss Universe ha animado. Jackie animará la búsqueda de la chica que representará a la comunidad latina en el certamen de Miss Universe en Tailandia en noviembre.

Aunque Jackie no quedó ni finalista en Miss Universe 2021, el que ganó Denise Quiñones, ha animado más de cinco certámenes para Telemundo a nivel mundial junto a diversas figuras que van desde Carlos Ponce hasta la ex Miss Universe Olivia Culpo.

Ni Alicia Machado ha animado tantos certámenes. Así que no siempre la que gana es quien más guisa. Hello, gracias.

Pero este certamen será tipo “Nuestra belleza latina”. Ya veremos las seleccionadas, pues me dicen que la cantidad de chicas que quieren participar es considerable. Ya veremos.

De hecho, los cambios en la alta cúpula de Miss Universe provoca nuevamente la pregunta de que si vender las acciones al mexicano Raúl Rocha Cantú fue lo mejor. Ahora quien dirigirá los destinos del certamen fue quien creó Miss Grand International, donde las boricuas han salido bien paradas. Anne Jakkaphong fue amonestada por supuestamente no tener todos los datos de la venta al mexicano en orden y el tribunal en Tailandia le impide dirigir los destinos del certamen mundial y ciertamente los famosos $210 millones que ella supuestamente tenía como que se han hecho sal y agua. Me pregunto si serían de monopolio... Ummm.

PUBLICIDAD

Mientras, Nawat Itsaragrisil es el nuevo director ejecutivo de Miss Universe, pero se asegura que seguirá también al frente a Miss Grand International. Ya veremos.

Y seguimos de reinas

Hablé con Lady Wilnelia Merced y me confirmó que el libro sobre la historia de su vida, la transformación de una chica humilde y tímida de Caguas que se convirtió en la primera Miss Mundo representando a Puerto Rico hasta convertirse en la primera boricua nombrada Lady en la corte inglesa, con todas las de la ley, va progresando. Las cosas que se han escrito sobre ella el público tendrá la oportunidad de leerlas en su biografía, que por lo que me comentó incluirá reportajes de revistas y medios que cerraron hace tiempo, como Vea y Tv Guia.

La misma abundará en las relaciones con la familia real británica, especialmente con Sara Ferguson, quien visitó la Isla como invitada de Wilnelia y su esposo Bruce Forsythe, QEPD. Nada, nada, que todo está viento en popa y se venderá antes de diciembre. Ya lo leeremos.

Bendito Ángela...

Y que alguien le diga a Ángela Aguilar que Thalía fue una estrella desde niña y que no fue cuando se casó con Tommy Motolla que se hizo famosa. Mija, no todos tienen un papi como tú, que te cuida y te apoya. Thalía, con su mamá y sus hermanas, labraron el camino en el cual ciertamente no estaba el italiano. Búsquenle una brújula para que vea más allá de Cristian Nodal. Hello, gracias.