Telemundo se encamina a conseguir el favor del público joven, ya que sabemos que esta nueva generación como que no son súper-dúper con la tele y entre programas de realidad y concursos, hacia eso es que el público se está encaminando.

Telemundo no tan solo tiene “Objetivo Fama”, sino que ahora también tendrán “Noche de Talentos”, donde más de 800 jóvenes participan en diversas disciplinas del arte y ganan dinero. Avalados por Hedrik, creador y coreógrafo del grupo Crazy Kids, el certamen ha ido creciendo.

He tenido la oportunidad de estar en algunas de las finales. Al principio del certamen, la mayoría de los participantes eran de la zona Oeste, pero ya eso cambió. Ahora la proyección y el talento de los jóvenes es increíble y a algunos de los que han ganado les ha ido bien.

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La edición del 2026 le dará la oportunidad a los jóvenes de toda la Isla de demostrar su talento y representar a sus escuelas o academias con el propósito de impulsar las artes.

Hedrick y su familia le ponen alma y corazón a este evento y con la alianza con Telemundo se aseguran que tendrán mayor audiencia

El 17 de agosto comenzaron a presentar los talentos y durante en algunos de los programas del Canal 2, con intervenciones de los participantes. Este año, los premios superan los $15,000. La noche final será en Bellas Artes de Caguas, el sábado 26 de septiembre a las 6:00 p.m. y ya los boletos están a la venta. Se pueden comunicar en TelemundoPR.com para que vean las incidencias de los jóvenes.

Así que los que desean unirse y competir ya saben, hay formas positivas de demostrar el talento.

Hello, gracias.

Happy 69 to her!

Celebrando una vida de éxitos y de haber hecho historia en la música latina y anglosajona, Gloria Estefan cantó, bailó y celebró sus 69 años. Su cumpleaños fue un gran acontecimiento, como acostumbran los Estefan. O sea, comienzan a las 6:00 p.m. y son las 6:00 a.m. y sigue el party. Uno acaba molido.

Entre los boricuas estaba la actriz y animadora Giselle Blondet, que últimamente había estado enferma, pero por lo que vemos ya está mejor.

Gloria se presentó hace algunas semanas en los Carnavales de Tenerife, en España, y el apoyo fue brutal. El público no la dejaba ir.

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De hecho, Emilio habló en España con un amigo en común y asegura que Puerto Rico fue uno de los primeros lugares que les abrió las puertas a Miami Sound Machine y a Gloria después cuando se fue de solista. Ese agradecimiento por esta tierra nunca lo han perdido, no son como otros que vinieron, cantaron, cobraron y “see you”. Ah, y siempre han dicho presente luego de cuánto huracán pasa. Hello, gracias.

Gloria fue de las primeras artistas latinas que hizo el llamado “crossover” y después Emilio, su esposo, produjo los discos de Shakira cantando en inglés y los de Thalía.

Gloria inclusive les ayudó a ambas con su acento y siguen siendo tan amigos como siempre. Cada chica con su estilo. Yes.

El legado de Gloria Estefan es innegable y su lucha por ayudar a sus compatriotas ni se diga. Así que celebremos que su voz, su sabor y su talento, que sigue brindándolo con más sabor que nunca. ¡Felicidades!