¡Lo sabía, lo sabía!

Telemundo y Endemol, la casa productora de “La casa de los famosos” llevaban varias semanas buscando una persona que pudiera dividir los votos de Puerto Rico y buscaron a otra chica muy querida aquí por los logros que ha tenido.

Nada más y nada menos que a Zuleyka Rivera. La ex Miss Universo 2006 y la protagonista de uno de los videos mas visto en el mundo, “Despacito”, tiene un poder de reconocimiento muy importante y según supe fue llamada por un ejecutivo de Telemundo Estados Unidos para que participara en el “reality show”. ¡Ujum!

Se dice que entre las cosas que le dijo se habló de las votaciones, que ella tendría un poder de convocatoria muy fuerte, que la gente la quiere y que en Puerto Rico los votos serían para ella y no para otros concursantes.

¿Que otros concursantes? Me sospecho que…

Ah, pero Zuleyka que nunca se ha caracterizado por ser boba. Al contrario, no quiso seguir en el posible juego y les dijo que no. Además, ella está muy tranquila con su amor DJ Luján. Pero sí estaban buscando una boricua conocida. ¿En serio?

Pero Zuleyka no ha sido la única. Amigos de Julián Gil me han asegurado que a él le hicieron un acercamiento para que participara. Julián sabe más que eso y sus guisos en México -más ahora que tiene un restaurante con otro socio y por su trabajo con Televisa- no le permitirían ser otro famoso en la casa. En otras palabras que las camas que pensaron para Zuleyka y Julián se quedarían vacías.

Después que Zuleyka dijo que no, entonces -y sólo entonces- es que entra Patricia Corcino al panorama. Pero, definitivamente, ella no fue la primera opción.

Así que ya sabe: los fans de Maripily se matarán votando por ella. Sin embargo, habrá que ver cómo la producción sigue moviendo las fichas y cambiando hasta las reglas con la entrada de gente a mitad de camino para guiar a que gane un hombre. Puede apostar, pues eso es lo que hay.

Qué pena, pues todo debe ser como les explicaron las reglas y el contrato que firmaron los participantes. Si hay manipuleo, pues no está bien, ni para los televidentes que han hecho del programa el más visto actualmente en la cadena de Estados Unidos contra Univisión ni es justo con los concursantes. He dicho.

Ahora se dice que llegará el actor Sergio Mayer, a quien me imagino que tendrán que pagarle mucho dinero por ser muy conocido. Hasta ahora, la producción no ha visto ganando a Lupillo Rivera, quien se creía que sería el más fuerte. Pero... ni fu ni fa. No se mete con nadie y sus actuaciones no dan “rating” y de eso se trata. Hello, gracias.

Himno de estrellas

Después de 200 años de fundado, Aibonito por fin tiene himno. Su alcalde Willy Alicea se reunió con Iván Rivera y junto a la señora María del Pilar Rivera (¡pero no Maripily!) escribieron la canción, producida por el líder de Plenéalo. Participaron voces aiboniteñas como Obie Bermúdez, Adair Morales, Luis Figueroa y el mismo Iván Rivera.

El sábado fue la presentación y hubo un fiestón en la plaza de recreo, que después de remodelada quedó divina. Así que nos alegramos y ojalá que otros municipios emulen a Aibonito y pongan a guisar a sus artistas.

Tremenda promo para República Dominicana

República Dominicana está apostando al turismo bien fuerte y durante los pasados meses no tan solo han indicado que Marc Anthony, Ricardo Montaner y Julio Iglesias tienen villas de lujo en el país, sino que ahora apelan a la gente de Miami anunciando que María Celeste Arrarás y Clarisa Medina también tendrán sus residencias de verano allí. Eso, sumado a que la más reciente bachata de Mark incluye a Punta Cana en sus líricas. Pues, ya usted sabe, el empuje es en todos los niveles.

Es como cuando ¨Despacito¨, que medio mundo quería venir a ver dónde se había grabado. Algo así nos hace falta como promoción. Pero, curiosamente, los reguetoneros, que son los que más videos producen, graban en Miami o en Colombia, donde es más barato.

Para producir películas que muchas veces son un boquete y no ingresan lo prestado aparecen fondos. Hay gente que nunca pagó por lo prestado y aquí nadie se atreve ponerle el cascabel al gato y decir quién es el productor más favorecido. Por esos líos, John Travolta prefirió filmar sus próximas películas en Brasil. Such is life.