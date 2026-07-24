Los programas de la telerrealidad cambian vidas. Dan oportunidades nuevas, sirven para levantar el ánimo y de la noche a la manana convierten en estrellas a sus participantes.

Pero qué cuando sacan a alguien que apenas llevaba un par de semanas en el programa y nadie dice por qué. Muy malo para la concursante y peor para la persona que tiene que decir que la chica salió, como fue el caso de la mexicana Acuarela en “Operación Triunfo Estados Unidos”, de Telemundo.

Como conozco bien a Érika Ender me imagino el sofocón que pasó. Fue terrible, máxime cuando ella es todo “peaches and cream” y ese tipo de cosas no le gustan.

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Otra situación terrible se da con los imprevistos durante estas producciones, como lo que ocurrió con la muerte del hijo de Aylín Mujica mientras ella se encontraba grabando un “reality” en Colombia para hacer sus mejores recetas. Wao. ¡Increíble!

Pero cuando el caso es como el de Antuane, ganador de “Revelación Moda”, la situacion es distinta.

“Yo quería ser enfermero, hasta que me vi con el uniforme. Tenía 17 años y mi maestra vio mis dibujos de modas y fue quien me dijo que yo debía hacer un cambio, pues el talento que tenía con la moda y los dibujos era muy bueno y debía aprovecharlo. Le hice caso y mira lo que ha pasado”, comentó el modisto.

Ganar el “reality show” fue bueno, pero lo que viene es mejor. Antuane se prepara actualmente para participar en San Juan Moda, donde presentará una colección de 30 piezas.

“Tengo mis sueños, mis límites de donde quiero llegar. Son distintas con mi toque característico. Ahora solo puedo ser más grande de lo que he llegado, a la gente mis diseños les van a gustar. Desde pequeño siempre fui embelequero y todo eso que hacía como juego ahora lo veo plasmado en la ropa y los diseños. La prisa es la clave del fracaso, por eso hay que hacer las cosas bien y superarse cada día. Gané la plataforma más importante del país, pero todavía hay más”, afirmó.

En octubre lo veremos en San Juan Moda. Sabemos que el cielo es el limite. ¡Yes!

Bien por Rabanes

Los Rabanes ( Suministrada )

Los Rabanes fueron seleccionados para tocar el “jingle” de Telemundo de la final del mundial de la FIFA en Nueva York. La banda hace tremendas presentaciones. Hace poco grabaron con Algareplena y la canción la estrenan en los proximos días.

Por lo menos no tuvimos que escuchar el “Waka Waka”. Hello, gracias.