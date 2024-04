Siguen los amagos de demandas, especialmente por el programa “La casa de los famosos”. Thali García, a quien le cayó la macacoa después de salir de la casa, incluyendo que mataron su personaje en “El señor de los cielos”, sigue diciendo que demandará a Telemundo y a la productora Endemol. No sabemos qué tiene en la manga para demandar, pero asegura que la penalizaron por lo que pasó en “la casa”, aunque ella siempre había apoyado a Telemundo. Ujum...

Parece que Thali no sabe que los jefes de los canales no son los que ves por los pasillos, sino los inversionistas que no saben ni quién eres. Solo importan los dividendos al final del año y cuánto ganaron y cuánto subieron las acciones de la cadena. Chavitos Time.

PUBLICIDAD

Así que Thali aguantó y finalmente ahora está peor que cuando entró a la casa. Sin ser una de las preferidas de Telemundo y sin trabajo... una víctima de “La casa de los famosos”.

Y hablando de la casa, ¿por qué no presentan y cubren tanto las groserías de Clovis y sus faltas de respeto? Creo que hay favoritismo y como se dice que no ganará nadie de Puerto Rico, ni ninguna mujer, pues ya usted sabe que el retrato es el de Lupillo Rivera. Y señores Lupillo jura que los $200,000 son de él. ¡Wao!

Falleció por lipo

Bueno y nuevamente una artista falleció a consecuencia de una intervención quirúrgica para eliminar grasa de su cuerpo. En esta ocasión es la cantante peruana Muñequita Milly, quien era una de las folcloristas más jóvenes de su país. Con apenas 23 años llevaba bastante tiempo en el mundo del espectáculo, pues comenzó desde los cinco años. Lamentablemente deja a su niño de meses y su esposo, a quien vimos en video desolado, pues era algo normal quitarse grasa después de dar a luz. Su esposo jamás pensó que fallecería después de la intervención. En entrevista con un canal de Perú dijo que ella se quejó de dolor desde el primer momento, las enfermeras decían que era normal y el médico no le hizo mucho caso a sus dolores. Solo la veían las enfermeras, dijo el esposo.

Todas las críticas le han caído al médico de quien se dice que anteriormente ha tenido problemas de malpractice. Hay que ver qué se encuentra en la autopsia.

PUBLICIDAD

Te despego mi Manía…

Hace apenas dos meses vi el show de Grupomanía en Cataño. Allí estaba Raúl Armando, con quien hablé. Estaba muy amable como siempre y por lo que vi no había roce con ninguno de los otros integrantes. Pero parece que sí había. Banchy Serrano, líder del grupo, con todo y que es muy cristiano ahora, siempre ha tenido el genio terrible y es difícil que le aguante mucho a una persona. Banchy es divino, pero terriblito a la hora de exigir. Claro, el no exige lo que él mismo no puede dar. Así que dicen que antes de Semana Santa tomó la determinación de no aguantar el que Raúl le tratara de robar el show o de que llegara tarde a los sitios. Y ahora se dice que ni los coros cantaba. ¿En serio? Eso yo nunca lo vi, al contrario dejaba el corazón en la tarima y cuando lo necesitaron dijo presente. Pero, such is life.

Ahora regresa Alfred Cotto, que siempre se caracterizó por las coreografías que le montaba a Manía. Y fue uno de los que cantando pegó “A que te pego mi manía”. Pero solo falta preguntar si ahora que Banchy dice que volvieron a sus raíces de verdad volverá Oscarito. Lo dudo.

Y menos ahora que como bien me dijo hace dos semanas, “quién me iba a decir que pegaría un merengue de un éxito de Luis Miguel”. O sea, que ni tan siquiera tuvo él que escribir la canción para pegar.

¡Ah! Hablando de escribir, ese fue supuestamente el lío con Banchy, que el dinero de las regalías por las canciones que Oscarito había escrito para Manía supuestamente no las recibía. Eso nunca se vio en corte o si se vio fue a puertas cerradas. En otras palabras, que de regresar Oscarito lo primero que habrá que poner en claro y a todo color será el pago de regalías. No creo que eso sea problema. ¿O si? Hello, gracias.