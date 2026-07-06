Bueno, en República Dominicana hay tremendo lío pues una periodista de nombre Nuria Piera ha publicado información sobre Marcos Yaroide y su esposa Laura que no los deja bien parados.

El solista y exintegrante del dúo Tercer Cielo, que ahora es pastor, aparece en los reportajes como una persona que recibe dinero para su iglesia, pero los gasta en lujos. La reportera le ha sacado gastos en relojes caros, autos de lujo y varias cosas más, dejando claro que no los da a los pobres, sino que supuestamente los utiliza para su beneficio.

Cuando Marcos dejó el mundo del espectáculo abogó por trabajar para los pobres de República Dominicana, pero ahora con esta investigación tendrá que enseñar cómo ha ayudado y si lo que ha dicho esta periodista es cierto o no.

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Esto se parece a un pastor que había en Puerto Rico hace un tiempo. Hello, gracias.

Calientan motores

Los motores están casi, casi encendidos para lo que será la nueva apuesta de un canal de televisión que en su llamado punto 2 crearían un canal de noticias las 24 horas.

Como ahora medio mundo quiere ser analista y hablar de lo que saben y lo que no saben, pues habrá gente demás para trabajar gratis, no lo dude. Claro, el que está montando el tinglado completo sí sabe y está muy identificado con un partido que no es el de gobierno. Se alega que este productor ya ha contactado a varios “influencers”, muchos de los cuales ni saben hablar. Pero todo sea por estar “in”.

Claro, también contará con “analistos”, un segmento de noticias de salud y belleza para chicas y cómo ponerse divinas. De hecho, la chica que llamaron para este segmento es muy buena persona, sabe lo que tiene entre manos y no dudo que tenga mucho éxito.

Umm... Sabrá Dios si viene otro canal y se la lleva inclusive antes de comenzar. ¡Ya veremos!

La venenosa habló

Carolina Sandoval, la llamada periodista venenosa, grabó un video agradeciendo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, todo el apoyo y servicio de su equipo de rescate al pueblo venezolano.

Conociendo lo terrible que es Carolina, no dejó nada a la imaginación y le cayó como pandereta al gobierno venezolano. De hecho, Carolina ha tenido sus problemas por hablar demás en algunos de los canales donde ha trabajado, pero en esta ocasión entiendo que tiene razón y los que hemos seguido de cerca la tragedia de Venezuela sabemos que los rescatistas de El Salvador fueron los primeros en llegar y tuvieron comunicación con Bukele todo el tiempo mientras rescataban a personas atrapadas en los edificios.

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Así que Carolina le envió bendiciones al presidente de El Salvador y al igual que otras personalidades dijo que hacían falta muchos Bukeles en América Latina. Wepa.

¡Qué mal, Sergio!

¿Por qué algunos artistas se ponen a hablar de figuras del mundo del espectáculo que ya no están con nosotros? ¡Ah! Y no hablar bien, todo lo contrario.

El merenguero Sergio Vargas expresó comentarios sobre Alex Bueno (q.e.p.d.) que no ayudan para nada, ni a la imagen del recientemente fallecido músico y ha levantado un polvorín de madre entre artistas dominicanos y boricuas que defienden a Alex.

Parece que nunca se enteró del tumor de Alex en su cabeza y mucho menos todo lo que pasó durante meses hospitalizado, cuando muchos esperábamos que mejorara, pero no fue así.

Es una pena que hable mal de una persona que ahora no se puede defender. Le quedó bien, bien feíto. Con esa actitud…