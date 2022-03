Los “robos” de personalidades por parte de TeleOnce a Wapa TV han sido bastantes; superan las 12 entre talento y personal de producción.

Con la llegada de Enrique “Kike” Cruz de Wapa a TeleOnce como asesor de noticias, dejó a muchos asombrados. Sabíamos que después de eso algunas de las reporteras podrían dar el salto, especialmente por la credibilidad de Kike en la industria.

Se llevó a Jenny Suárez, quien producía Noticentro, y se convirtió en directora de Las Noticias. Pero para Kike no era extraño saber quién estaba molesto o, podemos decir, no muy contentos en Wapa. Allí lanzó el anzuelo y se llevó a Deborah Martorell. De Telemundo, se llevó a Nuria Sebazco y, finalmente, el brinco lo dio Celimar Adames, la entonces mujer ancla de Wapa, que estaba tan molesta con el Canal 4 que los había demandado por discrimen.

No sé quién recomendó a Ricardo Currás, quien tiene un estilo serio y con mucha credibilidad, pero no es un ancla ni de hacer chistes, como Normando Valentín o Jorge Rivera Nieves, y algunos resienten eso. Pero Ricardo me dijo que quería trabajar en Puerto Rico para estar con su hijo. Se ha soltado bastante en Las Noticias, y eso se le respeta. Es tremendo compañero. Así que ese cambio la gente tiene que acostumbrarse, pues aparte de pinta de galán, tiene una dicción excelente.

Otro de los brincos, el de Gary Rodríguez, fue otro acierto. Pensé que haría un programa como chef, pero en TeleOnce lo que cocina son noticias.

Si buscamos los seguidores de noticias, la realidad es que a veces a los productores se les va la mano dando 28 minutos de noticias malas y los dos minutos que quedan son para decir buenas noches.

Kike siguió montando su tinglado, pero había que buscar entretenimiento para TeleOnce y el anzuelo llegó nuevamente hasta Wapa.

Cuando llamaron a Francis Rosas para mudarse del Canal 4, aparte del lío legal que todavía no concluye, fue un acierto. Francis tiene en TeleOnce un programa liviano, alegre y variado. Su productor se lo llevó de Wapa. Mucha gente a esa hora casi, casi va rumbo a la cama, pero es una buena opción a las telenovelas turcas o acostarse viendo la más reciente matanza.

Hace algún tiempo la Asociación de Agencias Publicitarias y los presidentes de los canales acordaron bajar un poco el tono de las noticias, especialmente las policiacas, y evitar hacer héroes a los maleantes. Inclusive se hizo un acuerdo respecto a qué enseñar y evitar las tomas de cámara donde, como dijo una exdirectora de noticias, “que se vea por donde entró la bala”. Hello. Aclaro que ella ya no está en los medios.

¡Ah!, pero ahora con las redes algunos acusan a los mismos policías, o gente que tiene que trabajar con la escena del crimen, de enviar los videos de las matanzas olvidándose que la persona que falleció tiene familia y aumentan el sufrimiento.

No estaría mal que dentro de los noticiarios por lo menos se despidieran con alguna noticia positiva para que la gente duerma con menos estrés. Pero ciertamente alguien de los jefes de los canales debe dar el primer paso a ver si los noticiarios dejan un poco la morbosidad y ayudan a la paz y tranquilidad del pueblo.

Pero volviendo a los anzuelos, el último que llegó a Wapa para pescar talentos para Las Noticias se llevó a Andrea Rivera, de Viva la tarde, quien comenzó haciendo reportajes en la calle y, finalmente, la incluyeron en el grupo de animadores. La he visto trabajar y es una fajona. Éxito.

Algunos aseguran que hay demasiada presión por los programas en Wapa y eso es un factor influyente para los brincos. No sé, en ese negocio todo el mundo trabaja para el rating y eso no hay quien lo despinte. Juipiti.

¡Ah!, pero sé que el anzuelo estuvo por Telemundo y le ofrecieron trabajo a un actor que consideró seriamente mudarse a TeleOnce… pero se arrepintió a último momento. Los que le hicieron el acercamiento se molestaron con él y ahora le cerraron las puertas. ¡Ah!, y no dude que un extalento de Mega TV sea contratado por TeleOnce. El anzuelo podría llegar muy pronto y la pértiga para brincar también. ¿Verdad amiguito?

GUERREROS A VOLAR…

El programa Guerreros ha cambiado tanto desde los primeros participantes hasta los actuales, que ahora a algunos se les ven súper ensayado lo que van a hacer y contestar. La magia de la espontaneidad no la tienen; están muy acartonados. Si el programa gusta es por la competencia y espontaneidad, pero ahora hay dos o tres que juran ser estrellitas marineras y posiblemente no han visto ni un cobito. Si alguien se tiene que creer estrellita es Diane Ferrer, que ha crecido como animadora, y el olímpico Tommy Ramos. Pero no, ellos se ven bien mientras algunos guerreros quieren ser los animadores. Cuidado que esa actitud no los quite del favor del público, pues según suben algunos de los Cobras o Leones, así mismo los sacan de la jaula. Por si no lo saben, aparte de Tommy y Diane los demás podrían ser aves de paso y se enterarán cuando les digan: “Se van... a volar”. Hello, gracias.