A principios de agosto de este año escribí sobre la separación y/o divorcio de la entonces animadora de Guerreros, Diane Ferrer. Luego de dar la noticia hablé con ella y entonces incluí su versión sobre la información.

Publicamos que tenía un apartamento de soltera en Guaynabo y ella lo negó, pero sabía que era verdad. Cuando no le costó más remedio admitió que su marido, el ingeniero Bryan Figueroa, no la había ayudado en la mudanza. Me dijo que sus dos mejores amigos la habían ayudado. Le dije que en las fotos de sus redes ya no estaban ni su marido, ni la familia de éste. En fin le fui diciendo, punto por punto, cada cosa que había investigado y para cada una tenía una contestación, todas falsas. Pero lo publicamos, pues ella decía que eran ciertas y era su versión.

Como la conozco desde que era reina de belleza y trabajé con ella en Mega TV me resultó raro que mintiera. Pero aparentemente todo fue una estrategia para que no confirmara nada, pues se mudaba de programa en Wapa. Pero en Primera Hora, desde agosto, lo sabíamos y se publicó.

Una pena que una chica que llevaba una carrera tan limpia, dejándose llevar por algunos haya tirado por la borda su credibilidad.

Pero si ella quiere que le digamos lo que sabemos... pues vamos con más. Sabemos con quién está saliendo y que no me diga que es otra mentira.

Desde que llegó a Salsoul se soltó mucho. Imaginamos que algo así venía, pero ahora otros amigos lo confirman. Así que ella se ve divina y sin marido, y podrá compartir con su “nuevo amor” sin problemas… ¿o Wapa le pondrá la ley del silencio para que no diga nada? Ya veremos.

¡Ah! Y no es la primera ni la última animadora de Wapa que se divorcia. Pero como escribimos en esa columna de agosto y cito: “Bueno, si me dijo la verdad lo veremos sobre la marcha y si mintió también”. Ujum.

Regresan Los Chicos

Luego del reencuentro de Menudo y más reciente la supergira de RBD por Estados Unidos, México y Centroamérica, donde han llenado estadios, los regresos de artistas siguen de moda.

En el caso de RBD, por los conciertos que he visto, Anahí se crece y por fin vemos reír a Maite Perroni, que parece que estaba molesta al principio, pero ya cayó nuevamente en el grupo y hasta a su marido presentan en los escenarios. A él le encanta saludar más que a ella. De hecho, el impacto de RBD ha sido tan grande, que el 21 de diciembre será el cierre de la gira y ya no hay boletos para el Estadio Azteca en Ciudad de México.

Pero ahora regresa otra agrupación boricua. Carlos Alfonso Ramírez, el exdueño del grupo Los Chicos -creado por Erick Laboy en 1978- tiene planes con ellos. El grupo se disolvió en 1983. Ahora Carlos vive en Florida y ha conseguido que decidan juntarse, sin Chayanne su exintegrante más famoso.

Según el productor, ya hizo acercamientos en Venezuela, Colombia, Guatemala y Costa Rica para presentaciones a fines de este año y tiene una persona trabajando directamente con el lanzamiento de Los Chicos.

Pero Puerto Rico tendrá que esperar hasta el verano de 2024 para verlos en vivo y a todo color.

Los Chicos tuvieron suerte, pues sus películas pegaron en Venezuela, Colombia, Guatemala y México, sirviendo de impulso para sus shows en vivo.

Lo único que le criticaron al grupo cuando intentaron regresar en el 2017 fue que todos se habían dado buena vida y estaban sobrepeso. Eso ahora ni se puede criticar, salen como están y punto.

Pero los ex Menudos y los RBD no tienen sobrepeso, así que tendrán que olvidarse de las alcapurrias y con lo que las pisan. ¡Juípiti!