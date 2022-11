Los cambios en Telemundo Miami eran de esperarse. Rodner Figueroa es muy bueno en lo que hace, pero según las encuestas hechas por la cadena televisiva ya no tenía el impacto que causó al salir de Univision y unirse a los archirivales.

Rodner muy bien puede montar su propio canal y tiene buenas fuentes como para mantenerlo activo.

En el caso de Chiquibaby, recuerdo que cuando la contrataron ella dejó todo lo que hacía en California y se mudó a Miami. O sea, en su caso fue un cambio total. ¡Ah!, pero eso a la hora de decirte “hasta luego”, no importa.

PUBLICIDAD

En su caso, abandonó todo por entrar a Telemundo, incluyendo sus amistades, como decía, y ahora son ellos, luego de 4 años, quienes le dicen “gracias”.

¡Ah!, y con la cantaleta de “le deseamos lo mejor y es una gran profesional”.

Bueno, y si es una gran profesional, ¿por qué la sacan?.

Fácil. Telemundo siempre ha tenido problemas en el mercado oeste de Estados Unidos. Los mexicanos dominan con Univision, aunque a veces los reality de Telemundo le hacen mella. Pero real, real, es territorio de Univision.

Así que cuando se llevaron a Chiqui era para que ella, quien era muy conocida allá, apelara a ese público y consiguiera aumentar los ratings. Pero después de cuatro años se enteraron que no era lo que esperaba.

En el caso de Adamari López, es una de las mejores animadoras de la televisión hispana y ella hace noticia de cuanta cosa le ocurre. Es muy accesible a sus periodistas amigos a los cuales les da las exclusivas de Alaïa, o si tiene un nuevo romance, o si sigue de buenas con Toni; en fin, ella al igual que Maripily son las mejores mercadeando todo lo que hacen, y no me diga que no.

Por ejemplo, cada vez que Luis Fonsi va al programa montan una telenovela, ambos salen en portadas y promociones a granel.

Esto se traduce en seguidores en las redes y, obviamente, en anunciantes para sus páginas y para Telemundo. Algunos la quieren con pena por el proceso de cáncer, pero otros la admiran pues de villana se convirtió en una pequeña corderita. ¿En serio? Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Quizás me equivoque, pero mientras siga haciendo esa fórmula no creo que salga del programa.

Y hablando de Telemundo, la programación en Puerto Rico está alterada por el Mundial de Fútbol, durante el tiempo que dure el evento. Pero José Cancela, presidente de Telemundo PR, me dijo que los programas de prime time no sufrirán, así que Puerto Rico gana seguirá en su horario con todo su elenco y, sobre todo, con Alex DJ, que resultó ser una joyita como animador.

Desde que le dieron la oportunidad no la ha desaprovechado y tiene un contrato para animar espectáculos en el Coca-Cola Music, que lo pone en comunicación directa con miles de personas. ¡Ah!, y con los juegos que hace, el público gana dinero. ¿Y a quién le amarga un dulce? Así que nene, aprovecha, que a veces esto no se da todo el tiempo. Juipiti.

Como pez en el agua

Desde que conocí a Gary Rodríguez siendo político, supe que le encantaban los medios. Comenzó participando en programas de radio y luego llegó a la televisión. Ahora, con su nuevo programa, está probando que es un pez en el agua. Hay que apretar tres o cuatro tornillos para afinar, pero como él mismo me dijo: “La telenovela concluyó y vamos al aire una semana previo a lo que pensábamos, pero todo es cuestión de un fine tunning”. Gary, voy a ti. Pa’lante si de verdad quieren ayudar a la gente.