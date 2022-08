Si finalmente Toni Costa gana “La casa de los famosos” definitivamente el 85% se lo debe a Alaïa y a Adamari. Desde llorar por ellas, contar la situación del cáncer, decir por qué la dejó y hasta cómo le cocinaba los antojos. En fin, Toni no fue a vender su historia sino la de Adamari, que tiene una gran fanaticada y es de las figuras más mediáticas de Telemundo.

En otras palabras, que Toni podría ganar sin contar su historia, como es la idea del programa, aparte de ver cómo se aguantan unos a los otros. Hello, gracias.

Le pide a Daddy Yankee un break

Parece que Daddy Yankee tendrá que buscar un calendario más largo o, por lo menos, con más días para poder complacer a los colegas que le están pidiendo desde nuevas colaboraciones hasta que no se retire.

El más reciente de ellos es Omega el Fuerte, quien ha tenido discrepancias en República Dominicana con algunos de sus compañeros de los medios y ha parado hasta en la cárcel por su carácter un poquito “volao”.

Pues Omega, después que lo sacaron de una canción que estaría junto a la española Rosalía, decidió pedir públicamente hacer una colaboración con Daddy antes que el boricua se retire oficialmente de la música y comience a disfrutar junto a su familia, sin tantos viajes, compromisos, etcétera.

Aunque no ha dicho la canción que le sugeriría a Daddy, por lo que escuché es un tema con un estribillo pegajoso, como las que Omega compone. Ya veremos si Daddy acepta la propuesta y si finalmente lo graban.

Y la ganadora es…

Clarissa Molina está viviendo en carne propia los problemas que pasaron algunas chicas en Puerto Rico cuando participaron en Miss Universe Puerto Rico. Que si le deben dinero, que si no le entregaron los regalos, que si no cobró su porciento del contrato de manejo, que si le dañaron la ropa; en fin, hasta ha tenido que salir Vicente Saavedra, su novio, a defenderla.

Pensé que ese tipo de cosas se había acabado hace años, pero es como un flashback de Cynthia Olavarría, Ingrid Rivera, Zuleyka Rivera y varias más. Una pena pues Clarissa está en uno de sus mejores momentos y este dime y direte no le ayuda a nadie. ¡Ah!... tranquila, la calentura no está en la sabana.

Tito por la Madre Patria

En estos momentos, Tito el Bambino debe andar por España, pues me llamó justo minutos antes de salir de viaje. Por lo que me dijo, piensa hacer un evento importante en los próximos meses y no dude que incluya a los amigos con los cuales ha compartido tarima y grabaciones como Marc Anthony y hasta Héctor El Father. ¿Por qué no? Ya veremos… Mientras, que siga guisando en las galas de verano en Europa.