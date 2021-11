El certamen de Miss Mundo en Puerto Rico nunca ha tenido el empuje o la popularidad del Miss Universe, quizás por la forma en que se mercadea el concurso o por el hecho de que tenemos cinco Miss Universe y solo dos Miss Mundo. El tiempo transcurrido entre el reinado de Wilnelia Merced y Stephanie del Valle fue mucho, pero esta última se ha echado sobre sus hombros el traer a Puerto Rico el certamen y lo consiguió.

Estuve hablando con una persona que trabaja en el consulado de México en Puerto Rico y me confirmó que vienen muchos mexicanos a Puerto Rico para el certamen, pues entienden que su candidata, Karolina Vidales, tiene todas las cualidades para ganar. Según supe, ella estudió en la Universidad de Guadalajara y en una de las universidades más prestigiosas de Alemania. Habla inglés, alemán y español. Además, tiene una historia de esas tipo serie de Netflix, pues a raíz de un accidente comenzó a ayudar a los niños de diversas áreas consiguiendo escuelas, maestros, ropa y comida. Me aseguraron que no es algo que hizo a última hora, sino una fundación en la que lleva varios años prestando servicios a los niños. O sea, que no es un show.

Pero, lo que originalmente pensaban los organizadores de Miss México de tener dos coronas a la misma vez no se dará. Andrea Meza la actual Miss Universe entrega corona el 12 de diciembre en Eilat Israel y la nueva Miss Mundo será escogida el 16 de diciembre en San Juan, Puerto Rico. A menos que Miss Universe repita y vuelva a ganar una mexicana, como ocurrió una vez con Venezuela, no estarían las dos coronas en un solo país. Hello, gracias.

Corazones partidos…

Una pena que el cantante Alejandro Sanz no se presentó en Puerto Rico como parte de su gira 2021. El español tiene una gran fanaticada aquí y le encanta Puerto Rico. Es uno de los pocos cantantes que a la hora de conceder entrevistas dice lo que debe y lo que no debe con la misma sinceridad, aunque su gente de relaciones públicas lo miren serio.

Alejandro ha sido bien honesto en su carrera y como él dice, “¿para qué ocultar algo si siempre se sabrá?”. Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistarlo en su residencia en Miami y la persona que tenía a cargo de la prensa nos dijo que no le preguntáramos sobre el tema de su hijo boricua. Él la escuchó y riéndose dijo: “Que pregunte lo que quiera, a mis hijos nunca los ocultaré”. Así mismo fue, habló por un tubo y siete llaves. Contrario a otros españoles, mi experiencia con Alejandro Sanz siempre ha sido muy buena.

Es raro que, con toda la fanaticada que tiene, ningún productor lo trajera este año. Los cantantes urbanos se han llevado la mejor parte de los conciertos y mejores fechas, esa es la verdad. Con Rosario Flores se demostró que hay público para todo y no se me puede quedar la Diva de Ponce, Ednita Nazario. De hecho, Lolita Flores, con sus 45 años de música, llegará en diciembre también para romper el patrón de los exponentes urbanos. Así que, siguiendo algunas canciones de Alejandro Sanz, “Amiga mía” y “Ya no es lo mismo”, habrán muchos corazones partidos hasta mayo, cuando por fin se presentará en Puerto Rico. Así que guarde el dinerito para el boleto, que el concierto estará de madre.

Creatividad navideña

Cada vez que llega la Navidad, la creatividad de los compositores es increíble. Desde Herminio de Jesús, Oscarito y José Nogueras entre otros, la época se presta para presentar nuevas propuestas musicales o revivir temas que fueron éxitos. Ese es el caso de “La piscina”, la más reciente producción de Aníbal de Gracias a son de plena. La canción, escrita por Chico Alejandro, había sido grabada por el conjunto Quisqueya. Chico ha escrito diversos temas para El Gran Combo y Bobby Valentín, entre otros.