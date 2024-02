Cuando comenzó en “El poder del pueblo”, Shalimar tenía claro que iba a opinar y defender a personas que de una u otra forma no tendrían oportunidad de ser escuchadas y dar su punto de vista sobre las problemáticas sociales del País y los problemas del día a día.

“Desde que me ofrecieron trabajar en ese programa tenía claro lo que debía hacer. En ese tipo de programa tú vas a ser la voz de muchas personas que de otra forma no tendrían su opinión para un programa como ese. Yo escuchaba las historias y opinaba como si estuviera hablando con el público directamente, pero al cambiar la tónica y entonces irse más hacia lo político fue cuando dije que eso no era lo que quería, pues no soy política”, dijo sobre su salida del programa.

PUBLICIDAD

No descartó regresar a la televisión, pero acaba de comenzar un programa de radio. Cuando le dije el nombre de un canal donde estaba sonando su nombre, dijo un “no” rotundo y fue muy clara: por ahora está en otra de las cosas que le encanta, la pasarela. Shalimar ha estado modelando lo nuevo de Carlota Alfaro en Nueva York. Carlota fue galardonada en el más reciente New York Fashion Week.

“Más que bendecida de poder caminar junto a ella en Nueva York a recibir el galardón. Desde hace meses Carlota me ha pedido que la acompañe a distintas actividades importantes y desfilé con ella en estos momentos grandes en su vida. Imagínate una persona que le ha dado tanto a Puerto Rico. Lo próximo es una actividad donde será reconocida nuevamente y los trajes que han sido presentados públicamente ya sea por misses u otros momentos importantes serán exhibidos para que la gente vea la calidad y los diseños que hicieron historia. Esto se está planificando muy bien y será un nuevo galardón para Carlota. Este premio lo están trabajando las Empresas Fonalledas”, reveló.

A parte de modelar para lo nuevo de Carlota en el NYFW, cerró la presentación del conocido diseñador Carlos Alberto, que como sabemos es uno de los preferidos de las misses con sus diseños que han hecho historia. Así que mientras espera la oferta de regreso a la televisión, Shalimar seguirá trabajando junto a grandes diseñadores del País. Hello, gracias.

Por cierto, esta semana cumple años otro de los queridos creadores de diseños para reinas, Gustavo Arango, cuya fiesta será en las montañas de Corozal. Las invitaciones ya están llegando.

PUBLICIDAD

¡Ah! Y el presidente de San Juan Moda, Carlos Bermúdez, también cumple, pero lo celebra en Guaynabo City. Ujum.

Llega Emma Julianys

Desde los tres años cantaba alabanzas en la iglesia. Con la llegada de la gente de Televisa buscando talento para el programa “Pequeños gigantes”, Emma Joselyn, con solo 8 años, fue la seleccionada luego de pasar cinco audiciones para viajar a México para la prueba final. Durante un mes la prepararon, le dieron clases y todo tipo de ayuda para que se sintiera feliz mientras esperaba su día.

Lamentablemente, una chica de Argentina fue seleccionada. Pero eso fue solo una motivación adicional para que siguiera componiendo, cantando, tomando clases de piano, de solfeo y actualmente está en la Escuela Libre de Música de Mayagüez, donde participa en el coro de la escuela y en un grupo musical llamado Sonare.

Sobre su faceta de compositora asegura que le gusta componer canciones para todo público.

“Me gusta escribir del amor, de cosas bonitas, que como joven me identifique”, indicó

“Solamente tú” es el sencillo que se escucha en algunas radioemisoras y habla de buenos sentimientos y es una canción para todos.

Emma Joselyn asegura que no le gusta encasillarse en balada o urbano y que le gustan ambas tendencias musicales. Mientras, ya se prepara para su segundo sencillo, titulado “Mariposa” y que estará listo en marzo.

“Es un amor de adolescentes, es una canción muy bonita, con buenos sentimientos entre amigos”, asegura.

Actualmente, la gente apoya más a las cantantes del genero urbano y quizás es más difícil pegar un tema.

“Cada cual que cante lo que desee y que lleve el mensaje que quiera. Yo creo que hay gente para todos los gustos y yo me siento feliz con la música y las letras. No todo puede ser lo mismo, caes en la monotonía”, enfatizó.

Asi que ya sabe, llega una chica talentosa que con canciones de amor pretende conquistar a los boricuas y sacarnos un poco del mismo ritmo y las palabras subidas de tono.