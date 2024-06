Qué bueno es cuando uno invita gente a su casa y esas personas se sienten felices y no quieren irse. Creo que eso es lo que ha pasado con Cristina, Romeh y Clovis, los invitados de lujo de Maripily este fin de semana a su cumpleaños. Quienes asistieron al “beach party” quedaron sorprendidos con un letrero gigantesco con el nombre del “Huracán boricua” en plena playa del Marriott en el Condado.

A las 9:00 p.m. en punto bajó Maripily escoltada por sus dos galanes y la gente comenzó a gritar “¡Tierra! ¡Tierra ra ra ra!”.

Los chicos, sorprendidos, no podían creer que aquello estaba lleno de fans esperando tener la oportunidad de tomarse una foto con ellos. Clovis Nienow, el más expresivo, de inmediato le dieron un micrófono para que narrara para un programa de Telemundo Miami lo que estaba pasando. Ni corto ni perezoso explicó lo que estaba ocurriendo.

Siguió la batalla por los famosos “selfies”.

Una torre simulando un huracán, con las fotos de los participantes del “reality”, incluyendo a Lupillo, fue el lugar seleccionado para los retratos. De hecho, Lupillo ni se podía mencionar, pues la gente no se olvida de los líos y trifulcas con Maripily.

Mientras, Cristina llegó y repartió besos, abrazos y muchas fotos. Increíble, pero atrás quedaron las peleas con Maripily, aquí paz y en el cielo gloria. Aleluya.

Entre los invitados de lujo estaban Nashalí Enchautegui, quien llegó junto a Bárbara Serrano, que viajó desde Miami para estar con su amiga en este momento tan importante.

La cantante Elysany llegó sola y de inmediato le cayeron como bombero apagando fuego para pedirle fotos y ella muy amable complació a los fans. La ex Miss Puerto Rico Catañina Morales estaba bella y puede concursar otra vez. Pero ahora es abogada.

Muy bien por Carlos Bermúdez, el artífice de todo el pleplé del cumpleaños, quien observaba desde el segundo piso como discurría todo.

Me llamó la atención que había muchas chicas vestidas como si fueran Maripily, con ropa corta, poca tela para taparse el busto y mucho brillo. O sea, que fue algo así como un “look alike Pily party”. Hello gracias.

A la verdad que la fiesta quedó buena y la decoración en globos blancos ni se diga. Súper.

La liana de Cristian Nodal…

El avance de la música mexicana en Puerto Rico se nota cada vez que usted va de chinchorreo o hasta en los lobbies de hoteles o sus áreas comunes. Sorprende más aún el impacto de grupos y cantantes que vendrán por primera vez sin siquiera haber venido a promocionar su música, para presentarse en concierto en lugares donde usted paga.

Uno de los que más se escucha es Cristian Nodal, quien tiene una “telenovela turca” con la también cantante Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar y proveniente de una dinastía de cantantes de música mexicana.

Pues bien, Cristian -a quien la prensa mexicana llama Tarzán, pues no bien sale de una relación va con otra- es el novio de Ángela. Ella tiene 20 años y parece que se separó de su familia. Cuando vino a Puerto Rico hace algunos meses no salía del hotel. Los que estuvieron con ella aseguran que casi ni come para no engordar.

¡Ah! Pero el pleplé es que Nodal se separó de la cantante argentina Cazu y prácticamente a la semana ya andaba con Ángela e, inclusive, estuvieron juntos en Italia. La prensa mexicana también ha dado a insinuar que se casaron, pues ella está embarazada y su familia es muy estricta. Nada, nada. Eso lo sabremos prontito, pues se notará.

Ella parece ser muy amante de los músicos, pues anteriormente había sido novia de otros chicos, desde productores musicales hasta músicos con los cuales ha trabajado en sus discos. Pero con Nodal se tiró “con to y tenis”; ahora hasta entra a sus shows a cantar con él... o sea, que dan dos shows por uno.

Pero Nodal, quien se conoció anteriormente como novio de la cantante Belinda y luego la argentina Cazu, con quien tiene un hijo, parece ser blandito de corazón y no pasa mucho tiempo para agarrar la liana de Tarzán y mudarse de amor.

Dicen que aparentemente se casó con Ángela en Italia, pero hasta ahora nadie lo ha confirmado y ella asegura que desde que tenía 11 años, ella y él se gustaban. Ya veremos si le dura o es otra más en el camino. Este niño se las trae en momentos que su antigua disquera lo ha demandado por la autoría de sus canciones.

Si pierde la demanda no sabemos si volarán los 25 millones que tiene en el banco. Hello, gracias.