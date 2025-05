Tres boricuas buscarán los cetros de certámenes de belleza, modelaje, servicios a la comunidad y belleza con propósito en las próximas semanas.

Valerie Klepadlo, cuyo padre es polaco, irá a Polonia al certamen Miss Supranatural. De madre costarricense y española, Valerie es muy expresiva y simpática, ha estado en el mundo del modelaje y ayudando a personas de mayor edad desde hace varios años. En la presentación de su etapa de servicios a la comunidad presentará varios años de trabajo.

“He tenido la oportunidad de compartir con personas mayores desde hace muchos años y eso lo presentaré en el video que llevaremos a Polonia, donde se verá quién soy y lo que he hecho”, dijo añadiendo que desde pequeña, su madre, que es doctora, le ha enseñado el respeto por las personas de mayor edad.

Hace unos años, Valerie ganó Miss Teen Universe Puerto Rico y compitió en Miss Workd Teen. En Polonia habrán más de 60 candidatas de todo el mundo, pero ella se siente tranquila y preparada.

“Estoy bien emocionada por conocer otras culturas, el país de origen de mi padre y, por supuesto, representar dignamente a Puerto Rico. Me estoy preparando y cada día aprendo algo más”, aseguró la joven de 22 años, estudiante de Mercadeo y diseño de modas que recibe todo apoyo de su novio y tres hermanos.

“Ir a Miss Supranatural es una gran responsabilidad y un honor. La gente espera mucho de nosotros, no tan solo en la Isla, sino también a nivel internacional y sería la primera vez que ganaríamos Miss Supranational. En el concurso se mide figura, espontaneidad, trabajo comunitario y relaciones interpersonales cuando estás con chicas de otros países” comentó.

Valerie saldrá el 6 de junio hacia Polonia y el certamen será el 27 de junio, por lo que debe estar en forma y disfrutar de este momento único para ella y Puerto Rico. Suerte y éxito.

Mientras, el escultural Anthony Delgado, de 26 años y 6’2” de estatura, también viajará a Polonia al certamen de Mr. Supranatural. El certamen mide la fase de modelaje, inteligencia (mediante preguntas) y se presenta un video de su trabajo comunitario. Actualmente, el kinesiólogo impacta a niños desde los 5 años hasta personas de 67, que ayuda con ejercicios individuales para trabajar con su mente, físico y actitud.

“Es importante hacer una gran presentación. Al llegar a los “top 3” tenemos otras oportunidades, movemos la carrera de modelo y presentamos nuestro trabajo comunitario. Desde pequeño he hecho mucho ejercicio, lo que me mantiene en forma”, aseguró.

En el certamen de Puerto Rico, Anthony recibió las más altas calificaciones en todos los renglones, por lo que llevamos un gran competidor a Polonia.

Mientras que John Rivera saldrá rumbo a Tailandia el próximo 31 de mayo para representar a la Isla en el Manhut Mr. Supermodelo. En este certamen no hay entrevistas y se evalúa los videos que presenta el candidato y obviamente la forma en que hace las pasarelas, donde analizan sus aptitudes y proyección. John es estilista y esteticista.

“En Manhunt no hay jurados con preguntas. Analizan mis fotos, que no tenga tatuajes, que no tengo ninguno, ni pantallas. Pero se mide especialmente el modelaje, cómo te proyectas en pasarela, la personalidad, el cuerpo y el carisma. Si ganas, la organización te lleva a diversos países donde modelas y participas en las pasarelas más importantes del mundo. Hace seis años participé en Mr. Universe y en el Internacional, así que tengo experiencia y uno aprende a proyectarse mejor y eso te da seguridad. Desde diciembre estoy en clases de inglés trabajando con la dicción, haciendo ejercicios y dieta para estar en forma y, por supuesto, enfocado en lo que quiero. Es una gran oportunidad que no se presenta todos los días. Hay que trabajar con la mentalidad de ganador, la actitud es sumamente importante, y estoy consciente de lo que se espera de mí. Voy listo con todo”, aseveró.

Miguel Deliz, poseedor de las franquicias de estos certámenes, y Dan Guevarra, mantienen a la fanaticada al día en las redes sociales, además de tener la dirección estratégica de los tres eventos locales. Ambos acompañarán a nuestros candidatos a los tres certámenes.

