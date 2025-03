( The Associated Press )

La posibilidad de un cierre de La Voz de América, Radio y TV Martí, como anunció el presidente Donald Trump, fue descartado por Malule González, quien dirigió estos últimos dos medios durante nueve años. Malule, quien actualmente reside en Madrid, me indicó que la permanencia de tanto La Voz de América como Radio y TV Martí están garantizadas por ley y tendría que derogarse para cerrar dichos medios.

“Esa agencia, la USA Global Media, La Voz de América, así como Radio y TV Martí tienen funciones de ley con grandes beneficios y no como en algunas ocasiones, que fue más información directa. De hecho, en Cuba se recibe por internet y hace poco se hizo un estudio independiente en el cual se demuestra el crecimiento del público que ve y escucha esos medios. Por otro lado, no creo que Marco Rubio, el actual secretario de Estado, la congresista María Elvira Salazar, Jorge Mas, Díaz Gallart y otros congresistas permitan el cierre o voten en el Congreso para derogar esta ley. Ellos han apoyado estos medios durante años. Además se ha demostrado la importancia de que la gente esté informada y orientada correctamente”, indicó.

Malule reconoció que tuvo que visitar Cuba previo a su nombramiento para conocer al público al que estos medios llegaría. Estuvo ocho meses bajo el escrutinio del gobierno federal para que la nombraran bajo el gobierno de Barrack Obama.

“Cuando llegué se dio un giro más hacia la noticia y educación. Actualmente, Sylvia Rosa Vázquez sigue lo mismo. Pero desde ahora te digo que con la importancia que tienen Radio y TV Martí con su gran difusión no creo que desaparezcan”, aseguró.

No se podrán “colar”

Cuando en Telemundo anunciaron “Objetivo fama” indicaron que se harían 10 actividades en pubs para que la gente asistiera y participara de los karaokes que harían para seleccionar posibles participantes del “reality show”. O sea, serían los primeros 50 que lleguen al lugar, participen y canten. Entonces muchos pensaron que de esa forma no habría que ir a audiciones. Nada más lejos de la verdad. Si usted no está entre los 18 a los 30 años, aunque gane cantando en el karaoke no podrá entrar al “reality”.

O sea, que hay que cumplir con los requisitos para poder participar. Esto no era un “pase mi sin” para evitar las reglas y entrar. Hay que estar en ley o... fueraaaaa.

Por otro lado, esas competencias se grabarán y se utilizarán en los programas de antes y después de “OF”. Así que aclarado pues.

Divos de telenovela

Ya se unieron Livia Brito y Fernando Colunga en “Amanecer”, la nueva telenovela de Televisa. Los que han visto lo sucedido en los primeros días de grabación no saben quién es más divo. Livia nunca ha sido muy dócil. La cubanita se las trae y Fernando es tan y tan recto que no permite comentarios, ni bromas; va a lo que vinimos y punto. Este tiene tres personajes en la telenovela.

Pero los roces ya comenzaron. Así que creo que esta será la primera telenovela que no habrá aceite y vinagre, sino vinagre nada más. Sopla.

¡Ah! Y en el caso del actor peruano Nicola Porcella, quien también actúa en la telenovela, han tenido que maquillarle hasta los tatuajes que tiene, pues no van con el personaje. No quiero pensar qué harían con algún cantante que está lleno de tatuajes. Medio día maquillándolo. Gracias y buenas noches.