El arresto del productor musical Nahim Jorge Bonilla en Miami traerá cola y larga.

Este es el productor musical que según las acusaciones del FBI, supuestamente, conspiró para distribuir cocaína en por lo menos cuatro países: México, Canadá Colombia y Estados Unidos. Hasta ahora lo que se sabe del FBI es que cuentan con testigos y hay por lo menos 16 implicados más, según la investigación que comenzó en Los Ángeles California.

Habrá que ver cuando se expliquen las acusaciones y se lleve ante la justicia.

Nahim había publicado fotos en sus redes anunciando que vive en una casa de $4 millones 800 mil en Aventura, Miami, y que es amigo -o por lo menos así lo manifiesta en sus redes sociales- de artistas latinos. También es dueño del restaurante Mandrake en Miami.

En una de las publicaciones está la fiesta de cumpleaños de Guaynaa y en esas imágenes aparece Chayanne. Claro, Guaynaa está casado con la sobrina de la esposa del divo de San Lorenzo, pero esas fotitos no las quisiera nadie en estos momentos. Ya usted sabe.

La prensa de Miami indica que cuando fueron a la residencia de Nahim lo llamaron en castellano, o sea, no con la consabida frase: “This is the FBI, open the door”.

Muchos dirán que los artistas se retratan con todo el que se lo pide y usted no le pide un certificado de buena conducta para hacer la foto. Esa es la verdad. Pero cuando ve más de una foto del artista o en diversas actividades juntos y en las redes del arrestado, uno tiene que preocuparse.

Ese sería el caso de Nicly Jam y de Anuel, que aparecen en varias fotos durante varios días. Me imagino que estarán claros sobre las veces que estuvieron con Nahim. Ah, Nahim también está en fotos con la mexicana Ninel Conde.

En algunos casos hay fotos de artistas urbanos masculinos y femeninos que aparecen con éste en varios lugares, inclusive en alfombras rojas.

Hace dos semanas, una persona que conoce muy bien la industria del disco urbano me dijo que dicha música está bajando en diffusion y me comentó que venían cambios antes de Navidad. México y España se están cansando de los urbanos y son mercados Fuertes; si se caen habrá menos dinero.

Las baladas y la música norteña tomarán las ondas radiales, cosa que ha comenzado a pasar. Las disqueras y hasta los artistas no van a invertir dinero para que toquen sus discos. En las redes, sin pagar, han conseguido el dinero para ello directo desde las plataformas. Pero la gente tampoco está gastando dinero en los medios y ha bajado la frecuencia de los millones de fanáticos que compran su música. Mucha de la música urbana cayó en lo mismo y eso no le está ayudando.

“Espera algunos meses y verás lo que te digo. Pasaron las galas de verano en Europa y el que no trabajó o no guardo dinero podría verse afectado. Te digo, esto se va a poner difícil para ellos. Otra de las cosas que se dice es que habrá más restricciones al utilizar los aviones fletados por los artistas o los que son de su propiedad. Ya verás”, me aseguró mi fuente.

La situación es difícil y ya veremos si detrás de este arresto viene el rabo de la chiringa y quién está agarrándolo.

Sucio difícil.