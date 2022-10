La parte más difícil en la película Las Camelias, de la cineasta Paloma Suau, no fue aprender a bailar en el tubo como parte de un personaje que trabaja en un prostíbulo. Para Denise Quiñones hubo otros retos.

¨El más grande fue llegar a la esencia del personaje de una prostituta que a la vez ama, le gustan las cosas sencillas y tiene una vida donde ha sufrido mucho por todo lo que ha pasado como parte de su profesión, así como la vida que lleva¨, nos comentó.

Denise estudió baile y tiene entrenamiento como bailarina. De hecho, comenzó su carrera bailando en programas de televisión. Ese entrenamiento de baile le ayudó para el personaje, que también canta en la película. La Miss Universe 2001 reconoció que tuvo que hablar largo y tendido con la directora Paloma Suau antes de aceptar el papel, pero el personaje la enamoró.

PUBLICIDAD

Denise, que acaba de protagonizar el musical “On Your feet´, sobre la historia de Emilio y Gloria Estefan, se ha desarrollado positivamente en el teatro musical y no dudemos que se vaya a Nueva York.

¿Ya tienes las maletas hechas para mudarte a Nueva York?, le preguntamos y con una sonrisa dijo que no. Sería un gran acierto, pues para muestra, con las dos obras musicales donde la hemos visto, “Mamma Mia!” y “On Your Feet”, da y sobra.

Mientras, el anuncio de Paloma de que la película participará en varios festivales internacionales fue otro motivo de celebración para el elenco reunido en la conferencia de prensa en la que se presentó la producción.

No dudemos que Denise, nacida en Ponce y criada entre Lares y Arecibo, participe en las famosas alfombras. Ciertamente, no tiene nada que envidiarles a las grandes estrellas de Hollywood. Tremenda representación para Puerto Rico en festivales internacionales con un filme netamente de aquí.

Aunque entiendo que Denise quiere grabar y cantar, su participación como imagen de la película no le viene mal a ella, ni a la película por el “good will” y el carisma que siempre ha tenido.

La banda sonora de la película es de Glenn Monroig, quien me comentó que estaba muy feliz con el resultado final y que está trabajando mucho previo a las Navidades.

Así que apoye el cine boricua. Vamos a ver ¨Las Camelias¨ en un cine cerca de usted.

Con redes… ¿y sin tv?

Regresó Gredmarie Colón a las redes sociales, ayer, y se alboroto la comarca. Medio mundo entró a ver qué decía. Se salvaron los chocolates que anunció. Hablé con la animadora y finalista de Nuestra Belleza Latina y me comentó que está tranquila. Aunque tomó la decisión de no aceptar la propuesta de TeleOnce, la realidad es que me dijo que estaba muy agradecida tanto por el trato y la oferta que le hicieron en dicha empresa. Ella renunció al 4 y todos pensabamos que firmaria con el 11.

PUBLICIDAD

Peeerooo, creo que ahora estará más pendiente del crecimiento de su nena y tendrá más tiempo con su familia. O por lo menos eso es lo que entendí, aunque no descarta volver a la televisión. Umm… pero pienso que por ahora no lo hará. Ya veremos.

Ozuna tomando…

El cantante urbano acaba de cancelar algunas de sus presentaciones en Estados Unidos y se dice que todo tiene que ver con su nuevo comercial para el refresco oficial de la Copa Mundial de Fútbol, que podría llevarlo hasta Qatar.

De hecho, el comercial lo catapultará como a Shakira, que le sacó partido a su canción Waka Waka. Vi el comercial, que fue grabado en Puerto Rico, y está muy bien logrado y será una tremenda promoción directa. El nene sabe.