Luego del éxito de la telenovela juvenil mexicana “Rebelde” y el éxito del grupo musical RBD cuando fue protagonizado por Anahí, Dulce María, Poncho Herrera y Maite Perro, entre otros, Netflix vio una gran oportunidad para actualizar la historia con nuevos actores de diversos países. La idea es llegar a que muchos jóvenes vean sus producciones, máxime explotando la música.

El nuevo elenco cuenta con Azul Guaita, que es la protagonista principal; Giovana Grigio de Brasil, quien es la media villana; el colombiano Jerónimo Cantillo; el argentino Francisco Masini; y los mexicanos Andrea Chaparro, que estuvo en La casa de las Flores, y Sergio Mayer Mori, hijo de los actores Sergio Mayer y Bárbara Mori (Rubí).

Pues, curiosamente, el que debe conocer más sobre la vida de un actor, Sergio, se ha convertido en la manzana de la discordia. Desde tirarle a la empresa Netflix que lo contrató y diciendo que trabaja solo por dinero, esa actitud no ha gustado para nada. Alega que no le gusta ni la historia, que aclaramos no es un remake de la anterior, ni su personaje y mucho menos la imagen que proyecta.

Sergio ha dicho que si no tuviera que pagar pensión por su hija no trabajaba. Su padre ha tenido muchas polémicas con actores, con Laura Bozzo y hasta con el gobierno, pero el joven está desubicado y, cuando despierte, podría hacerse tarde.

Contrario a lo lady que es su madre, el joven Sergio le ha dañado la promoción a Netflix, que desde el 5 de enero están dándole duro para que los jóvenes la vean. Ciertamente, su participación en la secuela de Rebelde no se visualiza y si se convierte en el chico terrible dentro de la producción, menos. O sea, no habría come back de Sergio.

De hecho, una fuente cercana a un actor boricua me dijo que este podría tener una participación corta en la secuela de “Rebelde”. Se asegura que una persona muy amiga de Pedro Damián, el productor de la versión mexicana, se reunió con el representante del actor a mediados de diciembre. Sin embargo, Pedro Damián no es el productor de la nueva “Rebelde” y su única participación es en las canciones. Son Woo, los productores argentinos creadores de la serie original quienes están produciendo la nueva.

Una de las críticas a la serie ha sido que no hay reguetón en la escuela, no empece a ver la popularidad del ritmo. Ya veremos si liquidan a Sergio Mayer Mori y si un boricua entra como reguetonero. Hasta ahora no hay nadie de Borinquen.

Comenzó a pelarla

Arrancó el viernes en la noche la historia del alcalde y la cantante Isabel Pantoja. Julián Muñoz, el alcalde de Marbella, en España, habló sobre sus amoríos con la cantante, desde que la conoció en la Feria de Turismo de España FITUR. La llamí fría y calculadora. Indicó que hasta le consiguió descuentos de 50% para que comprara un apartamento en la playa en Marbella. Julián le puso la tapa al pomo cuando fríamente, y hasta sonriendo, dijo que lo de él con Isabel había sido un calentón. ¿Que qué? ¡Ah!, y que nunca debió haber dejado a su esposa, Maite Zaldivar, y a sus hijas por ella.

La verdad es que para conseguir dinero está hablando por un tubo y siete llaves. Todo sea desprestigiarla, como cuando dijo que se metía en el baúl del auto para entrar y salir de algunos sitios con ella, incluyendo La Cantora, donde se ubica la residencia de la cantante.

Nada, que como Isabel también necesita dinero, no dude que después que concluya Julián su historia de telenovela ella dé su versión.

En otras palabras, esto podría llamarse “Chillerias de un alcalde …cantando”. Hello, gracias.