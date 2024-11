Quién le iba a decir a Héctor el Father, actualmente Héctor Delgado, que estaría en París y no necesariamente cantando reguetón. Estuve con Héctor y su familia y tuve la oportunidad de dialogar lo bien que está trabajando como pastor evangélico y lo mucho que disfruta llevar la palabra del Señor a todos lados. Héctor, quien fue uno de los pioneros en abandonar la música de reguetón para interpretar solo música sacra y predicar, está muy contento.

“El Señor me lleva donde hay necesidad y donde debe llevar su palabra”, nos dijo.

Héctor estará varios días en París, donde como me dijo nunca había ido pero en esta ocasión no tan sólo aprovechará el viaje para compartir con su familia en la llamada Ciudad Luz, sino que podrá exponer su experiencia de vida tal y como la conoce todo Puerto Rico.

Héctor quien luego del huracán María se dedicó a ayudar a muchas familias en comunidades, creó un grupo de chicos jóvenes de la iglesia los cuales le ayudaron a construir techos de residencias para la gente que había perdido los mismos. En algunos lugares esas casas solo las cubrían los famosos toldos azules que prácticamente se veían en muchísimas comunidades. Ese trabajo por el momento no lo ha podido seguir debido a la falta de fondos, pero sabe que el Señor proveerá, pues alega que ahora como que se ven muchos menos. Sabemos que falta por hacer y eso lo quiere continuar Héctor.

Así que nos alegramos por Héctor y su familia. Definitivamente su labor tanto como pastor, así como ayudando a las comunidades que lo necesitan es digna de admirar y emular.

Soraya y Carlos Juan

La productora Soraya Sánchez y su hijo Carlos Juan Bosh celebraron anoche el lanzamiento de Folds. Este es un producto de papel creado por Carlos en Puerto Rico y en el cual han estado trabajando durante los pasados 5 años y ya se dice que se venderá en el mercado de Estados Unidos. Según Carlos Juan, este innovador producto promete revolucionar el mercado del papel.

La actividad contó con la participación de gente de los medios, artistas influencers y amigos.

Soraya viene de celebrar el éxito de la supertemporada de obras de Maripily y la de Sonya Cortés con Alfredo Adames, junto a sus socios Carlos Bermúdez y Lorna. Lo próximo de Maripili es el lanzamiento del libro sobre su vida. Ya lo leeremos y, por supuesto, conoceremos la vida del Huracán Boricua.

Se queda corta

Después de esperar varios meses para ver la película sobre el grupo español Locomia, la agrupación musical más famosa de los 80, titulada “Disco, Ibiza Locomía”, la realidad es que el filme deja a uno con deseos de escuchar más música de los chicos. La película está en Netflix y enfatiza más en las luchas de ego del productor musical Gil y de Xavi Font, el creador del grupo. Honestamente, esperaba más música y menos drogas.

Pienso que por eso mismo es que en España han criticado el filme. Inclusive, uno de los integrantes más famosos, Francesc Picas y el que mejor cantaba, no se menciona en la historia. La mayoría de las canciones del grupo en sus presentaciones eran doblajes. Me parece que no consiguieron los derechos de su familia, pues después del grupo estudió psicología y falleció de cáncer en 2023.

Vale la pena ver la película para conocer el grupo de música dance más importante de España y que nunca ha sido igualado... ni en ritmo, ni el baile con los abanicos gigantescos, ni la ropa hecha por ellos y para ellos.