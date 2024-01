Lamentables los despidos en Univisión Estados Unidos. Hicieron lo mismo que pasó en Puerto Rico cuando eliminaron el Departamento de Noticias y 144 personas se quedaron fuera. Ahora en Miami se dice que serán 200 personas en toda la cadena las que quedarán sin empleo.

Se asegura que Univisión quitará los programas de análisis de noticias serios que, según los jefes, no funcionan. Por ello, uno de los rostros más conocidos de la cadena, la presentadora de “Aquí y ahora”, Teresa Rodríguez, se quedó sin empleo. Wao.

Es lamentable, pues Teresa es una gran profesional y llevaba el programa de forma muy amena y, sobre todo, con credibilidad. Así que el enfoque será hacer programas para gente joven, con reguetoneros, música de grupos mexicanos y cantantes de música urbana, tratando de atraer esa audiencia... pero dudo que lo consigan.

Al que vive en Estados Unidos y no se ha acostumbrado a ver televisión en español difícilmente le cambiarán su “chip” . Ojalá que así sea, pero lo dudo. Mientras, habrá que ver quiénes más se van.

Realmente, el mundo de la televisión es difícil.

No se vende

En Puerto Rico, me comentaron que las personas que querían comprar Mega TV retiraron la oferta y no habrá venta. Se hizo sal y agua. El canal tiene un gran potencial, pero hay muchas personas que no tienen los millones que piden por el mismo.

La unión de radio y televisión en Mega es importante, pero hasta ahora no le han sacado el jugo.

No a las telenovelas

Si estás esperando trabajar en telenovelas o en cine… no tengo buenas noticias. Tal y como adelantamos, Telemundo no producirá más telenovelas. Los costos son bien altos y los auspiciadores no son tantos como para pagar los gastos y tener ganancias. Así que, no way.

Mientras, algunas personas escribieron que a William Levy lo que le pasa es que no se le entiende lo que dice. Ujum. Eso es uno de sus problemas y, por otro lado, los pleplés con sus protagonistas y su compañera Elizabeth Gutiérrez no le ayudan

¡Ah! Pero en México, Televisa está recortando los presupuestos también y hasta han despedido gente de producción de telenovelas. Supuestamente o han gastado mucho o no pueden justificar los gastos de las mismas. Así que en este caso mataron a una gallinita de los huevos de oro.

La Quezada

Milly Quezada celebró la despedida de año en un hotel en Puerto Rico y desapareció del mapa. La cantante le pidió a Nélida Santa Rosa, su manejadora en Puerto Rico, que le dieran un mes de vacaciones, pues el 2023 fue fuerte con dos y tres espectáculos por fin de semana.

Así que tomó sus merecidas vacaciones y a los que nos preguntaron que si se retiraba, les tengo noticias: Nélida me confirmó que regresa de vacaciones el 2 de febrero y cantará en las fiestas de Mayagüez. ¡Muy bien! Habrá que irla a ver. Y aclaramos que las vacaciones no fueron para pasar por el quirófano.

Regresa Alexandra

El dúo dominicano de Monchy y Alexandra tuvieron un éxito increíble cuando arrancaron con el género de bachata. De la noche a la mañana se convirtieron en el dúo preferido y pegaron la bachata en Puerto Rico y en Nueva York ni se diga. Pero lamentablemente se separaron.

Ahora hay una emisora que la está anunciando a ella con bombos y platillos... pero ella sola en Puerto Rico. No sé cómo será el show, pero ella canta muy bien las bachatas y tiene tremenda voz.

En el show que anuncian a Alexandra aseguran que estará el grupo Rikarena; o sea, que es como un “comeback” de artistas que en los 90 fueron famosos. Ya veremos los integrantes, pues no creo que sean los originales. Ujum...