Manny Manuel podría deber mucho más que el $1,126,000 que solicita en su demanda el productor Ricardo Cordero. La realidad es que no es solo a Ricardo que al parecer le debe dinero, o que incumplió su acuerdo -si lo hubo- verbal o como fuera; le debe a su anterior manejador Luisín Martí. Dicen que mínimo $200,000 más. Hellooo.

Cuando Manny Manuel estaba súper pegado andaba de la mano del productor Ángelo Medina. Este tenía gente como el mismo Ricardo Cordero o la Sra. Monsanto que andaban con el cantante, prácticamente para todos lados.

Ángelo sabía del carisma y talento de Manny, pero también de algunas malas compañías con las que andaba, que por más que muchos le dijimos no hizo caso. O sea, el refrán lo dice: “Nadie escarmienta por cabeza ajena”.

Después que salió de Ángelo y este cerró su oficina, Manny estuvo trabajando, pero no era lo mismo y los gastos seguían subiendo.

La copa se llenó con su nefasta participación en el Carnaval de Canarias, en febrero del 2019, donde no vamos a repetir lo que pasó.

Nadie apostaba a él, nadie lo quería manejar por los grandes problemas que tenía. Pero llegó el productor Luisín Martí, quien en esos momentos producía un disco para Gisselle, y dicen que esta le pidió que ayudara a Manny. Este había producido muchos de los éxitos de Manny y lo apreciaba.

¡Ah!, pues se lo llevó a República Dominicana, supuestamente Manny no tenía dinero y dicen los que saben que Luisín le pagó los gastos allí y comenzaron a trabajar en el disco Adiós amor.

Luisín lo encarriló… y hasta volvió a España y se reivindicó, pero el productor no podía velarlo todos los días cuando regresó a Puerto Rico.

Manny llenó el Coliseo, pues la gente le perdona todo y lo quiere. Se veía estable hasta que nuevamente tropieza con la Policía, mientras dormía en su auto a la orilla de una carretera.

Llegan los problemas y después de casi dos años con Luisín y su empresa De los Marti Production y la disquera Oye mi Música, el productor dominicano envió un comunicado indicando que llevaba varios meses sin manejar a Manny.

En ese momento Luisín, que es muy recatado en sus cosas, no dijo cuánto había invertido en Manny o cuánto le debía el cantante. Pero sabemos que es mucho; fueron meses de trabajo en los cuales los egresos eran más que los ingresos. Desde producción del disco, músicos, tiempo de estudio, comidas, gastos, etc. De hecho, Luisín tiene su desglose de gastos con sus abogados y entiendo que pensaba cobrar.

Ahora, con la demanda de Ricardo Cordero por $ 1,126,000, los abogados de Luisín le tienen prohibido hablar sobre este tema.

¿Quién cobrará, cuándo y cuánto? Sucio difícil.

Y Manny que no manipule la opinión pública diciendo que cuando estaba levantándose viene otro golpe. Creo que cuando dos productores, Luisín y Ricardo, lo estaban ayudando a levantar, quien les propinó el golpe fue él. Quizás Ricardo quería más dinero de lo que se paga en el mercado, umm, pero si hay un acuerdo habrá que ver.

Por más carisma y talento… no way. Los golpes se los da él mismo, y eso sí que está difícil de corregir. Con tanto talento... Una pena.

Coachella con chicas famosas

La que muchos llaman la sustituta colombiana de Shakira, Karol G, es uno de los platos fuertes del Festival Coachella Valley, uno de los festivales más famosos y concurridos del mundo. Karol G llega en representación de las chicas latinas. Ella es quien saca la cara luego de la excelente participación de Billie Ellish, cuyos shows la catapultó al ser la cantante más joven en participar en este festival y, además, llevar invitados de lujo para su show variado. De hecho, lo pueden ver por You Tube.

Pues anoche le tocaba al grupo Cariño, tres chicas de España cuya música pegajosa e irreverente, incluyendo malas palabras, con temas cotidianos, está arrasando en España. Las tres tocan diversos instrumentos y llegan este año después de la cancelación por la pandemia.

Cariño interpreta música pop y, contrario a otros años, no hay reguetoneros latinos importantes. Así que las chicas de Cariño entran a Estados Unidos de la mano de uno de los festivales más importantes y famosos del mundo. Ya las veremos, pues hasta ahora solo se han visto en video y no es lo mismo. A ver si gustan, pues no es lo mismo en video que en vivo. Hello, gracias.