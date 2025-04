Mucha gente anhelaba tener nuevas telenovelas con libretos novedosos que paralizaran el país, como fue en el caso de “Fatmagul” o actualmente en su horario “La novia de Estambul”, ambas transmitidas por Wapa TV. Lo que menos esperábamos era que fuera una producción boricua la que se llevara la audiencia.

Mucho menos se esperaba nadie que la telenovela criolla iba a tener como escenario el Capitolio y mucho menos que los actores y actrices serían pagados por nosotros, el pueblo de Puerto Rico.

Las vistas para la confirmación de la nominada a Secretaria de Estado acapararon hasta los lugares públicos, donde normalmente vemos canales locales y hasta canales de deportes. Restaurantes que normalmente tenían sus televisores en canales usuales sintonizaron las vistas.

Hasta los programas deportivos fueron sustituidos por las vistas del Senado, estelarizada por el Hon. Thomas Rivera Schatz y, obviamente, como protagonista femenina la Lcda. Verónica Ferraiouli. Ay bendito, y si sumamos a sus hijas, que tuvieron que aguantar la salsa y el guayacán en las vistas, pues habría sido como “La Sra. Facilet y sus hijas”, otra telenovela turca.

Así que ahora que la Gobernadora retiró el nombramiento habrá qué pasa esta semana. Por lo que vimos la semana pasada, el rating se lo llevaron las vistas, aunque muchos mintieran y dijeran que no las vieron. Ujum.

Allí hubo de todo: gente con intrigas, gente divina, gritos, unos que se creían que estaban en la playa tirando toallas y algunos de la minoria que cogieron muy en serio su papel de villano soltando veneno a troche y moche.

Nuevamente Pablo

Mi amigo Pablo Montero es como la marea, cuando uno piensa que está bajita y todo bien viene de cantazo con olas más fuertes que arrastran con todo. Pues Pablo se metió otra vez en líos, esta vez con una chica con la cual supuestamente estaba compartiendo en un negocio en México y a la hora de pagar se levantó y se fue. No se busco ni en el bolsillo quizás haciendo un aguaje de pagar. Ni eso. La chica no sabía qué hacer.

Pero eso no es nada nuevo en él. Creo que él no sabe ni lo que son gastos o cuentas, y a la hora de pagar no aparece ni un cinco. Menos mal que como siempre tiene amigos cerca, aunque no estén con él en ese momento, alguien pagó la comida y tragos que habían pedido. Así cualquiera come y bebe a cuenta de otro. Yes.

Caliente RTVE

Radiotelevisión Española, la cadena que posee los derechos de la presentación del Festival Eurovisión el próximo 17 de mayo desde Basilea, Suiza, había anunciado que Melody cantaría en el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona este pàsado fin de semana.

Mucha gente se quedó esperando un show tipo medio tiempo de los juegos de “football” de Estados Unidos y en su lugar proyectaron un video de Melody caminando por el estadio y el video de la nueva versión de “Esa Diva”, la canción con la cual participará en el festival.

El presidente del canal tuvo que salir públicamente a pedir disculpas y le tiró los mochos a los ejecutivos del balompié por no haber podido presentar el show. O sea, que quizás comenzaron a anunciarlo sin tener permiso. Qué bonito.

Esperemos que eso no le vaya en contra a la cantante sevillana, que no ha parado de hacer promoción con su canción en Europa. Ojalá que no.

Otra “Casa de famosos” en apuros

“La casa de los famosos” de Colombia concluirá antes de tiempo por los problemas que han tenido de participantes saliendo por su voluntad del programa o que no estaban de acuerdo con las reglas y restricciones. Así que concluirá tres semanas antes.

Creo que para el 2026, las casas las habrán demolido.