Me cuentan que el productor musical Sergio George es el responsable de mejorar las relaciones entre Marc Anthony y Linda Caballero, mejor conocida como India.

Ambas figuras de la disquera RMM, del finado Ralph Mercado, grabaron el superéxito “Vivir lo nuestro”, uno de los clásicos de la salsa y preferido por muchos. Tanto en los shows de Marc como en los de India ese tema no puede faltar.

Pero en una ocasión, India -que no tiene muy buenos cascos aunque es un amor como persona- se molestó por comentarios de Marc: ella entendió que él había despreciado su trabajo en el tema. Me parece que todo surgió mientras él estaba con JLo. Marc hizo el comentario de que grabó el tema “con una chica” y algunos dicen que él dijo “tipa”. Bueno, pues eso llegó a los oídos de India. Por lo que fuera, no dijo su nombre.

Entonces ella le devolvió con la misma moneda no mencionándolo. En ocasiones la he escuchado que la canta, pero ni pío de Marc. Así, la buena relación que tenían se enfrió, tipo témpano de hielo.

Pero ahora que India ha vuelto al “redil” con Sergio, no dudo que éste consiga esa unión nuevamente. Se dice que hay una canción que el productor tiene hecha para estos dos terriblitos de la salsa. Así que no dudemos que los escuchemos de nuevo juntos, pues es de sabios perdonar y rectificar.

Ahora que Marc está feliz con el amor de Nadia Ferreira se ve más tranquilo y hasta lo vemos en actividades a las que antes ni hubiera ido de lo más “peaches and cream”. Es otra vida feliz con su familia. Muy bien.

Si ese dúo de Marc e India se da nuevamente no dude que rompa récord, pues la fanaticada de ambos es mucho mayor ahora que cuando grabaron “Vivir lo nuestro”. Ya veremos si Sergio George lo consigue. Hagan sus apuestas.

Y sigue Adame

Alfredo Adame declaró en México que tardó en divorciarse de la madre de sus hijos porque ésta supuestamente lo amenazó con quitarse la vida. Pero en temas más alegres, aseguró que Puerto Rico le encanta y que la gente lo trata con respeto.

La realidad es que uno de los que más partido le ha sacado a su participación en “La casa de los famosos” es Adame. Ya veremos qué sucederá con la obra de teatro que hará junto a Sonya Cortes, pues está sin filtros y él es medio terrible, cualquier cosa puede suceder. Hasta una explosión no way.

De cura a productor

El sacerdote Orlando Lugo es muy conocido por las cosas que hace más allá de ser el párroco de una iglesia en la Playa de Ponce.

Mientras era reportero de “Las Noticias” en TeleOnce se distinguió por su amabilidad, su creatividad y su don de gentes. Luego cuando entró al seminario y se hizo sacerdote continuó muy gregario, llevando la iglesia a la calle y compartiendo con sus feligreses. Tiene la Playa de Ponce media revolucionada. He visto cómo la gente lo quiere y a él le encanta hacer cosas más allá de sus misas y rosarios.

Ahora tiene una nueva obra teatral para dar a conocer a figuras importantes de la historia de Puerto Rico, pues se dio cuenta que muchas personas de la llamada nueva generación no conocen a nuestros próceres y ni tan siquiera a Roberto Clemente, aunque su camiseta con el número 21 es de las más que se vende en este país.

La pieza, titulada “Perdidos en el museo”, es la historia de dos niños que se pierden en un edificio. Lo que le sucede después es una clase de historia sin serlo y una aportación a la educación de nuestra juventud.

La obra se presentará en el Centro de Bellas Artes de Caguas y me dicen que las primeras dos funciones están casi vendidas. Muy bien por padre Orlando.