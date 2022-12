La entrevista de Veronique Abreu Tañón a Rubén Sánchez resultó como una declaración de amor, pero no lo era, ella se reía de todo y se nota… que está enamorada.

Rubén habló de sus cuatro hijos y de lo terrible que fue. ¿En serio que fue terrible? Lo sigue siendo todavía, pero no habló de sus amores, dio la vuelta como un caracol. Veronique lo ayudó mucho a sacarlo del hoyo, cuando veía que no recordaba algo.

Así que luego de escucharlo hay que hacer la pregunta que a él le encanta: “¿Usted cree que yo le creo?”

Como lo conozco desde Notiuno, sé la contestación. Hello, gracias. Felicidades a los tortolitos.

¿Ahora que WKAQ 580 pasa a Wapa TV, seguirá Veronique en ABC 5?

Me habían dicho que ella estaba siendo considerada como reportera para “Las Noticias” de TeleOnce antes de comenzar el programa al aire pero le llegó la oferta de ABC Five y se fue de cabeza. Obviamente, a nivel de rating no way compararlo con TeleOnce, pero alegan que la tratan bien y la quieren $$$$obremanera, además que es menos presión que estar en la calle todo el día. Ujum.

Se busca quién dirija

Bueno, después que Wapa salió del tostón de buscar un vicepresidente de Noticias y nombrar a Niria Ruiz, ahora se asegura que la próxima joya de la corona será la dirección del programa “Lo sé todo”. Y tiene que buscar pronto antes que le tumben el rating.

Rumores y más rumores tienden a indicar que Carlitos Rojas, Yulianna Vargas y Saudy Rivera están en carrera.

Me dicen que una conocida productora de Telemundo mira con recelo esa posición, pero como no tiene buenas relaciones con Niria Ruiz estaría descartada antes de anunciar el o la agraciada. Peroooo ya veremos.

Tremendo guerrero

El guerrero Jeffrey Cerda estuvo ayer repartiendo juguetes en Barrio Obrero, en un hospital de niños y en Río Piedras. Tremendo ejemplo.

Mudanza

Los premios Grammy Latino podrían mudarse a Europa si un acuerdo preliminar se firma en enero, según las informaciones desde la Madre Patria.

De hecho, uno de los países que se había mencionado era Puerto Rico, pero parece que la experiencia del Miss Mundo no ayudó. El acuerdo de los Grammy sería que un canal de televisión de España se unirá a Univisión Estados Unidos en la producción. Aparentemente la cantante Rosalía o sus productores han avalado que se haga en España después que ella ganó este año. Tal como dijimos hace algunos meses, los Grammy se están alejando un poco del reguetón. Si hacen la premiación en Miami nuevamente ese género acapara.

Los Grammy están buscando otras tendencias, como los sorpresivos premios a Jorge Drexler.

Ya todos sabemos que los reguetoneros muchos de ellos escriben la canción, hacen los arreglos musicales, si alguno, la graban, le ponen cambios en su voz y la afinan, finalmente la pautan en las redes sin que ninguna disquera intervenga. Para algunos estas últimas están devaluadas y si esto sigue mucha gente se queda sin trabajo y están tratando de evitar una crisis mayor a la actual. Ya veremos si al mudarse a España, evaden un poco el reguetón que es, a fin de cuentas, quien se los tragó en los pasados años. Parece que están despertando o quieren descubrir el Viejo Mundo. Hello, gracias.