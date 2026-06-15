Tal y como adelantamos el pasado viernes, el nuevo programa de comedia de Producciones Sanco para Wapa TV va viento en popa. Me encontré con la productora Gilda Santini y me confirmó que estaban trabajando en el concepto. Me adelantó que la comedia sería en exteriores.

O sea, ya los productores se están dando cuenta por qué las telenovelas turcas destronaron a las mexicanas. Los paisajes y los exteriores son una forma de atraer al público, cansado de ver paredes de un estudio. Más de los mismo...

Por eso TeleOnce está en Paseo Caribe, para dar cambios a un estudio, darle otra visión a lo que hacen y se ve bien.

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Lo que no acabo de entender es por qué al menos los primeros cinco titulares de “Las Noticias” todos son situaciones negativas. No es que en el país no suceden muertes o asaltos, pero uno se despierta, ve y escucha los titulares y dan ganas de volver a dormirse.

No creo que la gente de TeleOnce quiera atraer televidentes así o que con esas noticias tengan más público... a menos que sean morbosos. Chicos, aquí pasan cosas muy buenas también.

Bueno, pero volviendo a lo nuevo de Wapa, entiendo que la nueva programación será para agosto. Ya veremos.

El turco

En Miami están anunciando “El turco”, una telenovela que comenzó con bombos y platillos, y se convirtió en una miniserie por la prepotencia de su protagonista, Can Yaman.

Solo duró 12 capítulos. Después vino el lío en Turquía en el que lo acusaron injustamente de usar sustancias controladas. Actualmente reside en España, donde lo tratan como un rey. La miniserie concluirá antes de agosto y la supuesta telenovela, que tendría más capítulos no se llegó a grabar.

¡Ah! Y “Operación Triunfo Estados Unidos” también comienza en julio. Ya veremos de jurado a David Bisbal, el egresado de “OT” con más popularidad y que se presentará en la Isla en noviembre.

Robo sin arma

Muchos televidentes se quedaron de una pieza cuando Celinee perdió su primer lugar en “La casa de los famosos”. No querer que ganara otro dominicano después de Caramelo sería como cuando ganó Madison y seguidamente Maripily. Muy mal, porque los productores saben que fue un robo sin armas.

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Pero como en su país la apoyan están recogiendo dinero para ayudar al centro de servicios a niñas del que ella es la madrina. ¡Muy bien!

Así que fue una bofetada en la cara para Celinee, pero crearon a una reina en su país. Such is life.

¿Era o no era Shakira?

Y después de ver a Shakira en el Mundial de Fútbol podríamos pensar que sus caderas no se mueven igual. Se pasó tapándose su rostro con el cabello y, finalmente, cuando más suelta se vio fue con el merengue de los Rosario que bailó con un guardaespaldas un poco antes de llegar a los camerinos.

Pero, ¿la que vimos era o no era Shakira, como se ha discutido tanto en las redes? Su fama sigue creciendo y su cuenta de banco también. Who cares si era o no era.

Lo que sí es que no me digan que su canción es mejor que “La copa de la vida” de Ricky Martin. No por ser puertorriqueño lo defiendo, sino por el mensaje, letra y presentación del boricua en Francia. De hecho, mejor que “Waka, waka” también. He dicho.