“Este concierto es el reto más importante de mi carrera. Imagínate cantar en un lugar tan importante musicalmente para mí como Puerto Rico, que siempre ha sido como nuestra casa. Estaré rindiéndole homenaje, honor y tributo a mi padre Johnny Ventura y su música en Puerto Rico. Tú sabes lo mucho que él quiso a tu isla”, expresó Jandy Ventura en entrevista exclusiva con Primera Hora.

“A nosotros nos decía que en casa se comía filete gracias a Puerto Rico. Ese amor por la Isla nos lo enseñó desde niño, para él era su otra casa. Así que este fin de semana el público vivirá ese gran recuerdo, un gran tributo que le llevaremos con un espectáculo realmente impresionante. Tendremos las canciones que la gente hizo éxitos y que cantan no importa los años que hayan pasado”, añadió.

Así que mañana, a bailar con Jandy y el recuerdo de Johnny Ventura en el Coca Cola Music Hall, en “Johnny vive”.

¿Venden o no venden?

Las cancelaciones de los conciertos siempre son un lío para los que compraron los boletos y no podrán usarlos. Para los artistas y los productores, que posiblemente son los que más dinero pierden, es un dolor de cabeza. Normalmente, si han invertido en promoción, eso es como haber botado el dinero a la basura. Y la gente se queda vestida, alborotada y el dinero por el servicio de emisión de boletos lo pierden.

Aunque Young Miko está anunciada para presentarse en Colombia, se dice que la cantidad de boletos vendidos para su concierto no era la esperada y parte de la prensa de dicho país dice que no era factible económicamente. Otros dicen que al tratar de renegociar el bajar los costos de su espectáculo no se pudo llegar a un acuerdo.

Pero lo que haya sido deja un mal sabor para todos y la próxima vez que se anuncie los fans esperarán a última hora para compran boletos.

Eso mismo está pasando con el grupo Camila, quienes tenían una gira de casi cuatro semanas por México, pero en su caso los productores son los que cancelaron y lo que se comenta es que no tenían la cantidad que pagarían antes de comenzar. Ujum... una pena.

En el caso del grupo RBD, al concluir la gira se hizo una auditoría por los muchos millones que supuestamente ganaron y no aparecían. Algunos de los integrantes estuvieron de acuerdo con la liquidación, pero otras no dijeron ni pío, como Anahí y Dulce María.

Así que esto de contratar artistas y que todo quede bien es como la lotería: juegas a ver si te pegas.

Hello, gracias.

Cambios en WIPR

Muy acertado el nombramiento de Heidi Berríos como vicepresidenta de Operaciones de los canales el pueblo de Puerto Rico. He trabajado con ella muchos años en varios canales de televisión y es una persona de montar equipos de trabajo para conseguir lo que quieren y hacer buena televisión.

Así que ya era hora de buscar a alguien que tenga experiencia, sepa lo que tiene entre manos y sea creativa.

Felicidades a Heidi y éxito.