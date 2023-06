En Miami, y hasta en la Isla, se habían recibido comunicados indicando que Vicente Saavedra ya no era manejador de Ozuna, y hasta se mencionaron sumas millonarias que tendría que pagarle el cantante por los contratos recibidos.

Pero esta semana nuevamente envían información donde anuncian a Vicente como manejador de Ozuna, en momentos en que este no se sintió bien de salud.

Así que ya veremos en qué para, si volvieron, si no pagó la suma millonaria o, al ver lo que le tenía que pagar, Ozuna se retractó y decidió seguir con él. ¡Ah! y aunque a Vicente lo están empatando con una modelo venezolana, que tiene una historia como para una telenovela de terror, me dicen que no. La venezolana se las trae y hasta fue arrestada en España por líos con inmigración.

Umm… sigo pensando que hubo un tercero y no persona en el rompimiento con Clarissa Molina. Las empresas son muy poderosas y nadie se atreve a decir… yo. Hello, gracias.

Aires en TeleOnce, más gente… más trabajo

No sé si es que está más tranquila y feliz, o si son los nuevos aires de Teleonce, pero la productora Sonia Valentín se ve hasta más joven en dicho canal. Cuando la vi y la saludé solo me dijo: “Pórtate bien”. Ujum, lo que pasa es que ya adelantamos varias cosas de lo nuevo que trae TeleOnce después de agosto que le competen a ella a nivel de producción. Y no diré lo sé todo.

De hecho, la VP de Programación, Luani Pellot, y el productor Josema Hernández, quienes están felices con “La bóveda”, están muy entusiasmados con la cantidad de empleos que está generando el canal. Además, “La bóveda” irá por los pueblos para que la gente gane dinero y premios. Muy bien, están superando por mucho las horas de producciones locales y la cantidad de gente que emplean y lo que tenían antes de cancelar noticias bajo la vieja administración. Muy bien.

¿Concluye qué?

El verano apenas comienza y ya Rubén Sánchez y Veronique Abreu Tañón están anunciando la fiesta del cierre del verano para el mes de agosto. Sooopla. Esto quiere decir que con tanto tiempo de anticipación se llenará, pues entre los atractivos está que te enseñarán a hacer paella. Rubén es especialista en BBQ, ya veremos si es a Veronique a quien le toca la peor parte o la más difícil. No lo dudo.

¡Ah! y ahora que ella comienza a las 5:30 a.m. en la radio, duerme menos. ZZZZZZZZ.

¡Qué clase de tipo!

En este país, que queremos vivir en paz y pasar la vida tranquila pero sabrosa, es increíble lo que alguna gente se inventa para tajurear, y sabrá Dios con qué intención. Si, así mismo.

Lean este relato de la vida real. Sucedió en Caguas, hace apenas una semana. Sucede que a esta chica que quiere ser cantante -y cuyos padres no son millonarios, pero la ayudan en los gastos pues tienen fe en su talento- esta amiga del jet set le recomienda llamar a este productor musical muy, muy conocido para que la escuche, le envíe un demo y vea si la quiere conocer y producir sus canciones, pues también compone.

Pero sucede que el número de teléfono de la chica del jet set que tenía del productor no era.

¡Ah!, pero la persona que le contesta a la chica se hace pasar por el productor y le sigue el juego. Él habla con la aspirante a cantante y le pide fotos. Ella le dijo que las buscara en Instagram y comenzaron a dialogar sobre la música, ella creyendo que él era el maravilloso productor musical y él creyendo que la chica es millonaria, por las fotos de Instagram y su forma de hablar. De hecho, está en la universidad.

A todo esto, el supuesto productor le dijo que se reunieran en su estudio, en un lugar muy VIP en Humacao, por la noche. A ella le resultó raro y más raro le sonó a su amiga del jet set. Hello.

Para concluir con la historia, le dijo que no podía enviarle el pin del lugar de su estudio, pero que la recogía en la entrada del complejo residencial en la caseta del guardia.

A todo esto, a la madre de la chica, que es abogada, le sonó raro y le recomendó a la jet set y a su hija que no fueran.

Entonces me llamaron para ver si yo tenía el teléfono del productor musical al que conozco desde hace años. Le di el número y, cuando hablaron con él, ni sabe, ni ha escuchado a la chica, y mucho menos la citó para su estudio y su estudio no es en Humacao. Juipiti Arrooooz.

¿Qué quería este individuo con la chica del jet set y la que quiere cantar? Quizás nunca lo sabremos, pero la familia sigue investigando para llegar hasta las últimas consecuencia y que no cojan a chicas de lo que no son. Ya veremos en qué para, pero así mismo dañan la imagen de un buen productor y las ilusiones de una chica que solo quiere cantar. Y la de una jet set girl, que es divina. Wao.