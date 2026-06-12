Durante la celebración de la semana de la televisión nuestra de cada día no se han hecho grandes anuncios, como nuevos programas o cambios de talento o robo de personalidades.

La fiesta de Telemundo estuvo muy concurrida y los premios muy bien escogidos. Allí se inauguró David Reyes como nuevo presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, canales 6 y 3. Muy bien. Asegura que trae cosas nuevas. ¡Yes!

Pero entre las cosas que se comentaban en los pasillos estaba que Wapa TV está planificando la incorporación de dos comedias a su programación. Me dicen que la primera que llamará talento es Gilda Santini, quien junto a su media naranja Sunshine Logroño han sido de los productores más fieles al canal 4. Se dice que sería una comedia, y como en años anteriores, buscaría talento nuevo y otros que han trabajado con ellos.

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Esto de buscar gente nueva le ha resultado muy bien y consiguieron buenos comediantes.

Se alega que todo tiene que ver con el rating de Raymond Arrieta y su ganga de comediantes en Telemundo, que se ríen de sus chistes y se ven poco profesionales, pero se cantan y lloran. ¡Ah! y se enojan si los criticas.

Curiosamente, Raymond salió de las filas de Gilda para trabajar en Telemundo y la movida le vino muy bien.

Al otro que Wapa ha llamado es a Danilo Beauchamp, quien también estuvo en las filas de Producciones Sanco y actualmente está en el Canal 11 y en el Canal 6 con programas totalmente distintos. Pero Danilo no es tonto y sabe que le podría ir bien en Wapa aunque deje los otros guisos. Total ya estuvo en ese canal y lo quieren.

¿Que de la forma que se fue del grupeche de Sunshine no fue el mejor? Pienso que eso se olvidó o lo enterraron.

Así que veremos si al entregar el presupuesto de estos programas se ajusta a lo que ellos necesitan y si están dispuestos prácticamente a competir por las risas. Ya veremos.

Llegó el rey

Iban a ser pocas presentaciones, pero la cantidad de gente que lo desea ver supera los estadios y lugares que tienen separados para sus presentaciones. Todo vendido. El Rey ha vuelto y como medio mundo sabe que será su despedida, hay muchas “Pobres diablas” que les encantaría cantar y bailar con Don. Esa es la verdad.

Así que no sabemos cuántas funciones llenará en Puerto Rico, digo si finalmente comenzamos a ver fechas. Pero la realidad es que aquí llenará desde el Choli hasta el Hiram Bithorn si es que está disponible. Nos alegramos que mientras a algunos no los dejen entrar a grandes estadios en Estados Unidos, el Rey de Carolina tiene las puertas abiertas de par en par y con el reguetón que lo catapultó. Pa’lante Don, voy a ti.

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Poca sustancia

Si para la próxima “Casa de los famosos” no hacen algo, el programa muy bien podría ser cancelado, aunque Telemundo diga que no. Aunque traigan “influencers” que supuestamente tienen miles de seguidores, la realidad es que en ninguno de los casos eso se ha traducido en televidentes y Telemundo vive de la gente que los ve.

Los “influencers” son mucho show y poca sustancia.

Se comenta que se estaba animando a una chica de Wapa para que fuera participante del programa, pero finalmente ella no quiso pues aunque está soltera, su contrato con el canal está vigente y habría que buscar un buen abogado. ¡Ah! Y entonces comenzar a hablar con Wapa, pues el contrato tiene una cláusula que le impide a ella o a su representante comenzar conversaciones de trabajo si todavía su contrato está vigente. Sucio difícil.

Hello, gracias.