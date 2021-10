Desde pequeña admiraba las canciones de Myrta Silva y renovó tres de los temas de la “Reina de la Guaracha”. Karla Marie grabó “Estos no son de aquí”, “Camina como Chencha” y “Cuando la lluvia cae”, sus cartas de presentación en Puerto Rico y Colombia donde grabó con una big band de 23 músicos dirigida por Leo Morales.

“Myrta es una de las artistas que admiro desde niña, es un icono. Como compositora fue la primera mujer en entrar a la Federación de Músicos de Estados Unidos. Era la que más discos vendía de la disquera RCA. Tuvo el programa de televisión, Una hora contigo, donde le daba oportunidad a nuevos artistas. Triunfó en Cuba, Estados Unidos y México. En el Museo de la Salsa en Medellín, hay una parte dedicada a ella. Sentí la necesidad de hacerle un homenaje y la gente joven que ha escuchado las versiones, me preguntan de dónde saqué esa música y han hecho buenos comentarios. Hay que rescatar esa música, yo tenía que hacer un tributo bien hecho. Fui a conocer a sus sobrinas y les expliqué lo que haría. Ellas me prestaron algunas cosas de Myrta como las maracas y hasta el anillo de ‘Chencha’ que me sirvió. Imagínate”, dijo emocionada.

“La primera canción que me hizo enamorarme de su música fue ‘Estos no son de aquí'. Se canta para decir que eres puertorriqueña y lo comparas con otros países para reafirmar la diferencia que hay desde lo que cantamos, comemos y hasta los refranes. “Quiero que las nuevas generaciones que no conocen esta música la escuchen, la hagan suyas con versiones modernas. Son temas eternos, para todos y es música puertorriqueña buena”, comentó la bailarina y cantante, quien tomó clases de canto con Clarissa Chapuseaux.

La actriz Elia Enid Cadilla fue su maestra en el Sagrado, vio el potencial que tenía. “La conocí siendo una nena en la universidad, la vi tímida, pero a la misma vez tenía algo especial, algo distinto y ella vive enamorada de la música de grandes artistas nuestros. De una chica tímida, ahora es una cantante que vive lo que canta. Sus dotes de bailarina también se notan y realmente de cada canción, ella hace una pequeña historia. Rescató la música de Myrta y entendió que debía hacerle un homenaje y con un sonido más moderno”, dijo la actriz.

Pero Myrta no será la única que reciba un tributo, pues está preparando un homenaje a César Concepción y sus plenas, algunas de las cuales ya ha cantado en una presentación en Bellas Artes. En enero regresa a Colombia a concluir la grabación de su disco “Homenaje a Myrta Silva”.

“Di positivo”

Zoraida Nelly Torres produce y modera el programa “Cita médica” en Noti Uno. Los oyentes la llaman y comparten con ella sus enfermedades. Zory busca médicos que ayuden a canalizar esas preocupaciones y ella les dan ánimo ante la adversidad de las enfermedades que padecen.

La exreportera de Telenoticias nos sorprendió a todos cuando compartió una noticia muy importante para ella y su familia antes de concluir el programa de radio el sábado. “Este es el mes de concienciar sobre el cáncer del seno y quiero compartir con ustedes… que di positivo a cáncer del seno. Yo lo detecté. Me operaron el 1 de octubre, el tumor estaba encapsulado y me lo extrajeron. También me reconstruyeron el seno y ahora comienzo la quimio”, reveló.

Me quedé sorprendida por su estoicismo. No lloró, ni se lamentó, y se daba ánimo por lo que pasó y lo que le falta. De hecho, su hermana falleció de cáncer muy joven y Zory y su esposo se hicieron cargo de sus sobrinas hasta que se graduaron de la universidad. Dios sabe por qué hace las cosas y tiene un propósito muy importante con Zory. Mientras tanto enviemos buenas vibras por la gran cantidad de gente que ella ha ayudado a lo largo de su carrera. Zory, voy a ti. Pa’lante.