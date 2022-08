Si usted creía que el lío del allanamiento a la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, por parte del FBI, era un escándalo, no se preocupe. Mi amiga Alicia Machado vuelve a despotricar contra el exdueño de la franquicia de Miss Universe, luego de esta haber barrido el piso con él en la campaña de reelección del entonces mandatario. Hizo hasta comerciales en su contra.

La ganadora de “La casa de los famosos 1″ anda por España y en las entrevistas que he visto en el 90 % habla de Trump.

La venezolana alega que ella ha sido la única reina que fue buleada por el magnate, ya que este compró la franquicia dos meses después de ella haber sido coronada y no le perdonó que engordó siendo reina. Alicia vuelve a traer a la palestra pública que lo de su peso fue su gran pecado. Ahora no le importará a la organización el peso.

PUBLICIDAD

Por fin Alicia reconoció que fue en un viaje a India donde comió demás y engordó. Inclusive alega que le dijo a la organización que ella necesitaba rebajar y en cambio la llevaron a un gym en la Quinta Avenida todo en cristales para que los periodistas la vieran y a su lado Donald Trump. Allí comenzó su martirio. Hello, gracias

Y cómo les cae ahora que podrán estar embarazadas, gordas, etcétera, sin problema. Los tiempos cambian y en Miss Universe es para empeorar. Alicia, que también le dio muchos dolores de cabeza a Osmel Sousa, ha sido la Miss Universe venezolana que más ruido y escándalos ha hecho y que se quedó en el mundo del espectáculo

Inclusive, luego de salir de Miss Universe participó en un reality en España, donde los videos dijeron más que mil palabras.

Sin embargo, desde vender pastillas para rebajar hasta aguantar bullying en otro reality, ella ha hecho de todo y tanto el amor por su madre como por su hija son su bandera de presentación.

Entre las cosas que dijo alega que tiene la oportunidad de trabajar en España nuevamente, pero que el contrato con Telemundo está vigente y tendría que esperar a que concluya.

Así que mientras esté con Telemundo su vida seguirá en Miami.

Jaime who …

Jaime Mayol no animó el certamen de Miss Universe Puerto Rico, por segundo año consecutivo, lo que significa que aunque está trabajado en Wapa en Guerreros, no quieren exponerlo a que la gente le caiga como bombero. Y el recorte para verse más joven no le va.

PUBLICIDAD

Total, si con los cambios en Miss Universe no se sabe ni qué se busca y lo de bella pasó a mejor vida. Eso es un relajo. En la redes han pelado a la actual reina, Harnaaz Sandhu, la chica de India. Alegan que deben sacarla, pues no ha cumplido sus deberes y que se pasa más tiempo en Nueva Delhi y Bombay que en Nueva York. Otra de las supuestas fallas es que no ha levantado dinero para la organización, ni ha hecho viajes a otros países como su predecesora, la mexicana Andrea Meza.

Si hubiesen escogido a la actual novia de Marc Anthony, la paraguaya Nadia Ferreira, otro hubiese sido el cantar. Las latinas normalmente viajan mucho y levantan mucho dinero. Nadia, no tan solo tiene experiencia en pasarelas en Europa y Estados Unidos, sino también se expresa muy bien. Pero ellos se lo perdieron y ahora las chicas podrán desfilar hasta con ropa de embarazada. ¡No puedo, no puedo! ¿En serio?

Pero Nadia salió mejor con Marc, pues el anillo no fue para cuando; sino para su mano y en menos de un año. Hello, gracias.

Dicen que la persona que trajo a la actual Miss Puerto Universe al certamen es la misma madrina que llegó con Madison Anderson, que curiosamente ganó. En otras palabras, que no hagan certamen y ya ella las trae vestidas, ensayadas y alborotadas. Que después no digan que no es de aquí. ¡Ah!, y en ambos casos habían participado en certámenes previamente. Usted puede llamarlas… carerristas o recicladas. Sume y reste. ¡Bingo!

Y me dicen que en Wapa están tan y tan encantados con Estefanía Soto que la veremos en programas del canal, por mucho tiempo. Ujum.