Regresa “Tu mañana”. El noticiario que originalmente creó Linda Hernández con David Murphy (q.e.p.d.) vuelve a las pantallas de Tele Once.

Me dicen que las agencias de publicidad recibieron información de que el lanzamiento será en octubre, pero otros aseguran que desde septiembre arrancarán con todo. No dudo que Vince Laureano sea el director para televisión del mismo.

“Las Noticias” de TeleOnce se convirtió en el preferido de Puerto Rico en las mañanas, pero ahora hay que batallar con Wapa y Telemundo. Especialmente con Wapa que tiene entre sus talentos a dos que se robaron del 11. Pero los robos entre los canales no es nada, especialmente en estos últimos tiempos que TeleOnce le está haciendo ofertas difíciles de rehusar a talentos de Wapa.

Mis fuentes aseguran que Sonia Valentin será la productora general del mismo.

Perooo, se dice que han habido acercamientos a una reportera ojiverde de Wapa y que esta es la candidata preferida para ser ancla en las mañanas. De hecho, trabajé con ella cuando producía noticias en radio y es muy trabajadora. Así que lo que se comenta es que Maricarmen Ortiz podría ser la mujer ancla de “Tu mañana” y para hombre ancla no tendrían que robar a nadie. ya que Manuel Crespo es uno de los que está en lista para esa vacante.

Lo que sí es que Manuel tendrá que dejar un poco su look de súper chico, ya que ser ancla significa más respeto y seriedad. Ya veremos. Yo comienzo por limpiar mis redes y dejar solo las fotos que se vea divino. Nada, nada, que sería una nueva pareja y habría que ver cómo los acepta el público.

Por otro lado, se asegura que uno de los programas que está en el aire no tiene muchos anunciantes. Hello, todos sabemos cómo está la industria televisiva y los anunciantes no tienen miles largos, así que hay que ver bien dónde pautan, que sea el público que quieren y que su dinero esté bien invertido.

Mientras, esperamos por la pronta recuperación de Ferdinand Pérez y que vuelva a “Pelota dura”.

Boda a la vista

Bueno, y hoy es la boda del año en Puerto Rico; se casa Deddie Romero. El pasado martes fue la cena de ensayo y allí Sonya Cortes nos dio instrucciones sobre qué bailes tendríamos que hacer, qué canciones se cantarían y hasta una coreografía de los años 90.

Nada, nada, que ayer en la tarde también hubo un ensayo, esta vez en el lugar de la boda en Trujillo Alto.

Medio mundo, desde políticos, jefes de agencia y gente del mundo del espectáculo querían ir. Ah! y no digo los que llamaron al aire en La X FM para preguntar por su invitación. Si nos dejamos llevar por los que quieren ir tendrán que buscar el Choli. No puedo, no puedo.

Suzette Baco iba a ser dama, pero lamentablemente está enferma y se excusó.

Creo que Deddie hizo muy bien en no invitar ni políticos, ni jefes de agencias así se evita que la chaven de porque unos si y otros no.

La música para mover el esqueleto la pondrá Oscarito, que por cierto este viernes sale el video de su canción La Playa junto a Toño Rosario.

¡Ah!, pero Toño no estará en la boda. Ya les contare el lunes.