Nunca nos equivocamos con William Levy. El cubano es un gran ejemplo de lo que no deben ser los hombres latinos que respetan a las mujeres.

En octubre publicamos el pleplé entre William y Elizabeth Gutiérrez, y dijimos que era cuestión de tiempo y de aguante de ella... y así fue. O sea, él es un infiel confirmado y ahora sabemos que hasta la policía ha tenido que intervenir con ellos dos por supuesta violencia. Qué mal.

Ahora, por fin, su compañera lo dice y alega que tuvo que aguantar desde su relación con Mayté Perroni mientras grababan la telenovela “Cuidado con el ángel”, hasta sus más recientes problemas con el alcohol y celos, segun Elizabeth. Mayte nunca admitió el noviazgo, pero sí se enteró que mientras salía con ella en México seguía con Elizabeth en Miami... y salía con otras chicas. El galán se las trae.

Elizabeth, con quien se empató amorosamente en el reality “Protagonistas de telenovelas”, le aguantó muchas de sus infidelidades. “Que me las pegue, pero que no me deje”.

¡Ah! Pero no fue sólo Mayte. La ex Miss México, animadora y actriz Jacqueline Bracamontes fue otra más en la lista de William cuando estelarizaron la telenovela “Sortilegio”. El actor le juró y perjuró a Jackie que no estaba con Elizabeth y a los varios meses ésta confirmó la mentira de William, y lo dejó.

Elizabeth, sabiendo de estas chicas y sus romances, aguantó y aguantó... En el caso de la grabación de la telenovela “Café con aroma de mujer” trataron de empatarlo con Laura Londoño y con Carmen Villalobos, pero como que no funcionó. Sin embargo, su más reciente coprotagonista, la actriz mexicana Zamadhi Zendejas, ha estado insinuando que William y ella viven tremendo romance después de concluir el culebrón. Videos que ha subido en las redes lo confirman. La telenovela “Vuelve a mí” está pasando sin pena ni gloria y esto no es parte de la promoción.

Pero los fanáticos de Elizabeth le han caído como bombero a Zamadhi, indicando que ella promueve el empoderamiento, la lealtad, el respeto a la mujer, y que ella no ha respetado a Elizabeth. Umm... sucio difícil.

Así que ya veremos cuánto le dura Samadhi a William, o debo decir cuánto le dura William a Zamadhi. Hello, gracias.

Muy bien por Telemundo

La celebración del aniversario de la televisión en Puerto Rico por parte de Telemundo y seleccionar a Carmen Jovet y Jorge Rivera Nieves, dos pilares de este medio para dicha celebración estuvo muy acertada. Ambos han un vivido casi toda su vida rodeados de noticias en televisión: Carmen fue la primera mujer ancla y directora de Noticias a la misma vez en la Cadena Pérez Perry (Canal Once). Después de allí, creo que ha estado en todos los canales del País en diversas facetas, siempre relacionadas al mundo de las noticias.

En el caso de Jorge, su vida prácticamente ha estado en Telemundo y entiendo que sobre jubilarse no se estará yendo para ningún lado, contrario a otros que han anunciado que se retiran y a los pocos meses los vemos en otro canal... Buenos días, Rafael José.

Así que, excelente la decisión de Telemundo y José Cancela, quien se retira de la Isla dejando un legado muy positivo y eso no es fácil de conseguir y con un “rating” envidiable con “La casa de los famosos”.

¡Ah! Y para celebrar, Wapa está preparando un superespecial que será producido por Edgardo Huertas y pretende ser una biblia de la televisión boricua. Ya lo veremos.