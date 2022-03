El certamen de Miss World será este miércoles en Puerto Rico. Lady Wilnelia Merced me envió una aclaración sobre algunas informaciones que escribimos en nuestra pasada columna.

Wilnellia aclara que se reunió con gente del Gobierno y auspiciadores, pero era para conseguir auspicios y apoyo para el certamen local de Miss Mundo de Puerto Rico. Ella lleva años con la franquicia y esas fueron las gestiones que hizo, pues ni produce, ni es parte del equipo organizador de Miss World.

De hecho, la semana pasada presentaron a las chicas que participarán este año en Miss Mundo de Puerto Rico y, por lo que vemos, muchas están muy bien preparadas académicamente.

PUBLICIDAD

Respecto a Fernando Allende, Wilnelia indica que no por ser su amigo es animador. La ex Miss Mundo reafirma la amistad de Fernando con los Morley, dueños del certamen mundial desde hace años. De hecho, él ha animado en otros países y aquí también animó Miss Mundo de Puerto Rico. Además, contrario a la información que habíamos recibido, indica que ella no animará el certamen mundial.

“Aunque no soy parte del equipo organizador de Miss World, se me había solicitado participar en la final que se llevaría a cabo en diciembre pasado y que fue pospuesta para el próximo miércoles 16 de marzo. No podía negarme a ser parte de este evento en mi propia tierra”, señala en la carta.

Mas adelante añade: “Desde un comienzo me puse en disposición de ayudar siempre y cuando sea por el bien de Puerto Rico y nuestra gente”.

Así que aclarado pues, y esperamos que todo salga divino el próximo miércoles. Después de la tormenta llega la calma. Hello, gracias.

Flechazo boricua

¿Quién le iba a decir a Clarissa Molina que su viaje a Puerto Rico para celebrar su participación en Nuestra Belleza Latina no sería lo único que la uniría con la Isla pues con el tiempo recibiría un flechazo de un boricua?

Clarissa fue invitada por el diseñador Carlos Alberto, quien le hizo parte de su ajuar para el certamen. Aunque en ese viaje no fue que conoció al productor Vicente Saavedra, sí recuerdo que no descartó a los chicos boricuas, cuando me dijo que estaba soltera, mientras nadaba en la playa en Vieques.

Vicente Saavedra le propuso matrimonio a la modelo y presentadora Clarissa Molina. ( Suministrada )

Ahora la pareja está comprometida para casarse, y aunque no sabe dónde se casará, no dudo que haga varias fiestas para celebrar con los muchos amigos que tiene.

Ellos se conocieron en Santo Domingo, mientras ella filmaba la película Qué león junto a Ozuna. Pero el flechazo fue ocho meses después en República Dominicana, en los Premios Soberano. Conociendo a Vicente no dudo que la boda será toda una gran producción. Hello, gracias.