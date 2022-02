La ex Miss Mundo, Wilnelia Merced, nos escribió haciendo una aclaración respecto a su no participación en los preparativos para celebrar en Puerto Rico el certamen de Miss Mundo y su relación con Stephanie del Valle. A continuación, su mensaje:

Estimada Milly:

Leí tu columna en la mañana de hoy y quiero aclararte que tu fuente con relación a mi es totalmente incorrecta. Entre Stephanie y yo no hay ninguna batalla, esto es entre dos corporaciones.

Por supuesto que lamento esta situación ya que han sido más de 40 años manteniendo la imagen y apoyando este evento con la única intención de que otras jóvenes corran con la misma suerte que yo tuve para orgullo de Puerto Rico.

Esperando que esté aclarado.

Muy agradecida por tu atención.

Wilnelia

Pero sigue la saga

Ya emplazaron a una persona que está en la corporación de Stephanie del Valle y puede actuar como recipiente de documentos legales. Ya ella radicó una contestación a la demanda en su contra. Pero la situación sigue pues no han pagado el millón y pico que la corporación de Brock Pierce adelantó. O sea, el dinero tiene que aparecer y entiendo que hasta ahora, supuestamente, hay un tercer cheque que no ha aparecido. Habrá que ver.

Cuando Stephanie del Valle ganó Miss Mundo de Puerto Rico y luego la corona mundial, nunca se supo de problemas con ella o de líos con novios, o que ella fuera una chica problemática como otras reinas. Harold Rosario (q.e.p.d.) cuidó su imagen al 100%. Lo único que recuerdo que alguna gente le criticó fue que a veces tenía problemas con el español. Ella estudiaba fuera de Puerto Rico y tenía gran fluidez hablando en inglés, pero eso fue una tontería.

Hasta la pasada semana nadie tenía que decir nada malo de ella, pero explotó la bomba de que NO hay dinero para hacer Miss Mundo en Puerto Rico, que era su gran sueño. El cambio de imagen de la reina lo produjo posiblemente el empuje de su papá para complacer a Stephanie. Por los datos de Miss Mundo que ha dicho la misma Stephanie, es la reina que más dinero le consiguió a la organización para sus obras de caridad de Belleza con Propósito. Stephanie sustituyó a la reina que se enfermó y reinó casi dos años. O sea, otro récord positivo para ella.

Pero es lamentable que el problema de la demanda en cobro de dinero haya copado los medios en Puerto Rico y en otros países donde los certámenes de belleza son seguidos por miles. Eso no le ayuda a su imagen. Creo que después que sus padres la cuidaron tanto, su situación podría ser como la canción: ̈”Todo se derrumbó”.

No me cuadra el que Stephanie diga en sus redes que congelaron el dinero de Turismo inmediatamente cuando se canceló el certamen y por otro lado Turismo diga, en un comunicado oficial, que devolvieron el dinero el pasado miércoles. O sea, el día que radicaron la demanda. Algo no cuadra.

El que el empresario Brock Pierce tenga un abogado tan conocido como el Lcdo. Marco Antonio Rigau no ayuda a los Del Valle. Si quieren levantar un poco la imagen de su hija, yo no dejaría que el caso llegara al Tribunal. Por el bien de todos, no soy abogada ni pretendo serlo, pero si en el Tribunal se demuestra que deben ese dinero, será peor.

El silencio de Julia Morley tampoco ayuda. La presidenta de Miss Mundo debe estar en shock por lo que ha pasado. Hasta ahora no se ha dicho si las chicas regresan a la Isla del Encanto o si el certamen sigue para el 16 de marzo, casi, casi dentro de un mes y sin dinero. Wao.