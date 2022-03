Cuando explotó el pleplé de Miss Mundo en Puerto Rico dije que la ex Miss Mundo, Wilnelia Merced, no iba a permitir que la Isla quedara mal parada y que hacía todo lo posible porque el certamen se diera. Precisamente, dije que ella estaba hablando con personas del Gobierno y la empresa privada, que podían ayudar a conseguir dinero y ayuda, para que el certamen se hiciera realidad.

Luego de eso ella escribió una carta indicando que no tenía ningún problema con Stephanie del Valle y que no había tal cosa como lío entre reinas, ni tenía que ver con el certamen. Ujum… Curiosamente, ahora que no está Stephanie llegó Wilnelia y tendrá una intervención como animadora del certamen el próximo 16 de marzo, animación que soñaba Stephanie.

El pasado fin de semana hablé con personas que me confirmaron que algunos que estaban en el equipo original de los Del Valle ahora están trabajando con el nuevo equipo. Hello.

Hace varias semanas, en la columna de las reinas, escribí que Wilnelia se había reunido para hacer una gala y había hablado con gente del Gobierno y posibles auspiciadores. Pero por lo que vimos en su carta no lo reconoció.

Pero eso no es nada; qué bueno que van a hacer el certamen y no vamos a quedar como que somos una Isla que no podemos ni hacer certámenes de belleza mundiales. Ojalá y todo quede bien.

¡Ah!, y si alguien dudaba de quienes serían los animadores vemos nuevamente a Fernando Allende, que él y su esposa, la guayamesa Mari Mediavilla, son de los mejores amigos de Wilnelia.

No quería crear ningún problema, como algunos insinuaron. Pero… si vemos que a largo plazo las cosas cayeron en su lugar… conseguí una pitonisa. ¿O no?

Marc sigue ayudando

Hablé con Blanca Lasalle, la directora de comunicaciones de las empresas de Marc Anthony, y me confirmó el compromiso del cantante con el hogar San Miguel de Maestro Cares en Ponce. Allí viven niños que son atendidos por el personal del centro, se ocupan que vayan a la escuela y tengan servicios médicos.

Marc ha hecho desde cenas, conciertos, subastas y juegos de celebridades para recaudar fondos. Hay centros en Ponce, en República Dominicana y Perú. Además ayudan a otros centros en México, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Chile y Estados Unidos, entre otros.

Pues ahora, con la participación de varios boricuas, hará un torneo de golf en Miami, el 5 de abril.

Desde Chayanne, que es un fiebrú del golf y juega todas las semanas, hasta Carlos Ponce, Pedro Capó y Nicky Jam participarán de este evento que promete recaudar bastante dinero para ayudar a los niños que reciben ayuda de Maestro Cares, la Fundación de Marc y el promotor Henry Cárdenas.