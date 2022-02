Cuando entrevisté a Veronique Abreu Tañón hace unos días y la escuché hablando del periodista Rubén Sánchez, se notaba a leguas que está enamorada. Cuando Jennifer López rompió con el expelotero Alex Rodríguez, en el 2021, le envíe un mensaje a Rubén indicando que había un anillo a la venta. Este lo tomó a broma y mira… el anillo no es pa’ cuando; el anillo llegó. ¡Ah! y me dicen que había llegado un vehículo con cuatro ruedas con nombre de mujer. ¿En serio? Hello, gracias

Si el anillo llegó, la pregunta ahora es: ¿Y la boda pa’ cuándo?

Tiendas, diggers, estudios y tumbas

La vida de Andrey Philip ha sido muy diversa, tomando en consideración que es muy joven.

Concluyó sus estudios universitarios mientras trabajaba en una tienda y hasta en un cementerio donde guiaba un digger. En su vida no había tiempo para aburrirse. Pero en su cabeza llevaba la música. Desde Tego Calderón, Farruko, Yandel, la música de estos retumbaba en su cabeza.

Actualmente Mazucamba, en honor a Tego, es su tema más escuchado. Sin embargo, otros temas tienen malas palabras, en los vídeos presentan armas y hasta tiraera, reflejando lo que él dice, decepción.

“Encuentras personas que dicen que te van a ayudar y no hacen nada, no tienen la valentía de decirte de frente que no pueden. Otros te vendieron ideas y te dejan esperando. Al principio los vi como colegas y amigos, después vi los comentarios que hacían de mi música y me decepcionaron. Pero eso ya lo pasé y sé quién es quien”, asegura.

-Tus temas y vídeos como Tírenme, Los maté y La flaca apelan a la violencia.

“No soy violento. A mi no me gustan las armas, hago insinuación en los videos, pero no las voy a usar. También puedo hacer homenajes a artistas como Tego Calderón a quien admiro. Por eso es lo de Mazucamba, Rinquincalla, Bandolero...”.

El cantante, quien es soltero, asegura que tuvo que convencer a su padre Antonio y a su mamá Carmen por la preocupación que dejara los estudios universitarios para entrar en la música.

Andrey Philip, intérprete urbano ( Facebook )

“Al principio mi papá tuvo resistencia, desde pequeño él me ha enseñado que me tengo que ganar cada peso que necesito. Hay que trabajar y así ha sido hasta ahora. Había prioridades en mi casa y mi madre siempre decía que cuando terminara de estudiar era el tiempo perfecto. Así fue”.

Curiosamente, Andrey Philip trabajó en un cementerio y grabó Flores para los muertos y un tema con el nombre de la tienda por departamentos en la cual laboró. De ambos lugares tiene gratos recuerdos.

“Los que me querían ver mal, a esos les doy flores, no hay espacio para otras cosas. Yo le digo a mi equipo de trabajo que cada día es un nuevo comienzo. Mi equipo sabe que si uno sube, subimos todos. Por eso ellos participan en mis videos. No me preocupa la competencia, trabajamos duro, hay espacio para brillar y con un buen equipo lo logras”.

Para Andrey Philip la meta más grande por ahora es llegar al Coliseo José Miguel Agrelot. “Si te presentas allí te mides con la verdad. Llenarlo y que el público te vaya a ver y cantar tus canciones, que la gente reconozca que haces un buen show, así van a salir con deseos de seguir cantando tus canciones. El Coliseo es importante; eso es un calentón y allí ves si el gas pela”.

De hecho, mientras lo entrevistaba recibió la noticia que le habían robado un digger a su tío y se preocupó mucho.

“Eso guié yo mucho tiempo, espero que aparezca, es una herramienta de trabajo y él lo necesita para llevar el sustento a su casa”.

Por cierto, días después la Policía lo encontró.

Dialogando con Andrey Philip se nota que ha estudiado, que no usa muletillas y es muy correcto. Señores, esto es cosa rara en muchos chicos del género urbano que entre palabras mal dichas, mal pronunciadas y mezclando inglés con español a veces ni se entienden. Menos mal que él no tiene ese problema.

Lo próximo, más música y no descarta otros homenajes a grandes exponentes.