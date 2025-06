A finales de julio comenzará “La casa de los famosos - México”, mientras sigue en veremos -o por lo menos eso parece- el “reality show” “Conquistador”.

El mismo fue grabado en República Dominicana hace más de tres meses y ya seleccionaron a los ganadores, pero se sigue retrasando su lanzamiento. O sea, que los ganadores y perdedores siguen sin poder decir ni pío, por acuerdo de contrato.

¿Cuál es el problema con que se atrase? Ah... que según algunos de los participantes, no les han pagado lo que se acordó pues aparentemente había una cláusula que dice que no podían dar detalles del “reality show” y mucho menos participar en otro programa de otro canal antes de que se viera este programa.

¿Entonces? Pues aparentemente parece que nunca les dijeron que el programa no iría al aire hasta octubre; no sabían que iban a esperar tanto. Han tenido que esperar largo y tendido para primero verse en el programa y, por supuesto, esperar la batalla final a ver quién gana, y entre cosa y cosa han perdido guisos. Por lo menos eso me dijo un amigo de Miami, quien fue llamado para “La casa de los famosos - México” y tuvo que declinar, lo que evitó poder ganar bastante dinero y dar cara en un mercado donde no lo conocen bien.

Dicen que Ninel Conde va a “La casa” y le podrían pagar 400 mil pesos mexicanos. Ella dejaría de trabajar en palenques y presentaciones por estar en la casa, algo así como lo que pasó con Lupillo. Pero por lo que vemos, en el caso de Ninel sí sabemos que guisa mucho. Y como diría Maripily: por cierto, ¿qué pasó con la enfermedad de Lupillo? Ummm... siempre pensé que fue una forma airosa de salir de “La casa de los famosos All Stars” y que no lo penalizaran.

Y ahora que hablo de “La casa de los famosos All Stars” hay que decirle al ganador, Caramelo, dónde están las tiendas de ropa de hombre. Nuevamente regreso a Puerto Rico sin ropa interior. ¡Hello! O es que se está acostumbrando a que Maripily le regale los que ella vende en sus tiendas. Bueno, me parece que con lo que ganó tiene una “tierrita” para pagar por su ropa interior. Hello, gracias.

Bueno, pero volviendo al reality de “Conquistadores”, no sé si habrá valido la pena haber estado casi seis meses sin trabajar y que finalmente ni ganes el premio final ni te pagan lo que te deben fuera de la televisión y luego la gente se olvida de ellos, y a largo plazo es más lo que perdiste si no ganas. Ya veremos.

Ojo para los que desean participar en “realities” y no leen las letras pequeñas del contrato y después se quedan con el ojo cuadrado, pues supuestamente no sabían las condiciones. Señores, por eso hay que leer los contratos bien y sin prisa. Hello, gracias.

Andrea en el “reality”

Parece que en “Miss Universe Latina, el reality” (Telemundo), Andrea Meza tiene un apuntador en su oído que le dice lo que debe comentar. Ese tipo de apuntador lo usaba Nelson Ruiz (q.e.p.d.), el productor de “Mira quién baila” y “Nuestra belleza latina”. Muchas veces lo escuché diciéndole a Osmel qué decir y hasta a la misma Dayanara cuando fue jurado. Nada, nada. Ellos son los productores y saben, pero en el caso de Andrea se nota más, pues no está acostumbrada o por lo menos eso parece.

Alicia Machado, que representó a Venezuela en Miss Universe, comenzó a sacar las garras cuando le dijo “yo gané ‘La casa de los famosos’ y Miss Universo”. Juípiti.

Andrea le contestó que ella había ganado Miss Universo también y Jacqueline Bracamontes, que no ganó, ha tenido más guiso en la televisión que si hubiese ganado. La vida te da sorpresas. Sopla.

Rompen la alcancía

Los municipios que no tienen mucho dinero para hacer actividades están chavaos con los precios que están cobrando algunos artistas. Yo es que canten gratis, pero un municipio que paga $50,000 a un artista deja de dar servicios y después se quejan que el dinero no da.

Estos contratos de miles largos para artistas locales de salsa y merengue se han disparado, pues en Colombia les pagan lo que sea, inclusive en Orlando y la Florida Central. Los manejadores se han acostumbrado a esto.

Como un reguetonero que va con un DJ y un corista cobra $150,000 y se lo pagan, pues ahora los artistas de música tropical que llevan su orquesta completa piden cobrar más. Cuando vean que la vaca ya no da leche se quedarán solo trabajando fuera de Puerto Rico. Ya veremos y ojalá no sea así.

¡Ah! Y las fiestas de playa donde los canales de televisión llevaban a sus artistas y buena música en vivo cada vez son menos. Desde el aumento en el costo de los seguros hasta que no hay disqueras que cooperen consiguiendo cantantes por intercambio la situación se pone más dura cada día. Malet, malet.