Si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar y ver a la joven rapera J Noa (Nohelys Jiménez) se está perdiendo una oportunidad única de ver cómo una joven autodidacta de República Dominicana le canta a las injusticias de su país y de muchos países como el nuestro. Utiliza la música para crear conciencia de situaciones que muchas veces ignoramos por aquello de ojos que no ven, corazón que no siente.

Basada en su experiencia en el barrio que vivía, la llamada “Hija del Rap” presentó el tema Betty, dedicado a una chica a la que el consumo de drogas, el sexo sin protección y las relaciones entre menores de edad la llevaron al abismo. De hecho, J Noa asevera que el uso de drogas y el sexo entre menores de edad cada día aumenta más en su país.

Curiosamente, esta semana uno de los rotativos de dicho país publicó una alta cifra de menores de 15 años que estarían embarazadas o tendrían hijos. El periódico señala que 1 de cada 5 niñas podrían estar embarazadas, cifra sin lugar a dudas muy alta.

Con 17 años, J Noa tiene una agresividad increíble y al contar la historia de “Betty” refleja claramente lo que conoció desde niña.

Para la juvenil cantante, “Betty” sucumbió a las presiones sociales, la drogadicción y, por supuesto, a las malas compañías. Todo eso lo vivió en el barrio San Cristóbal, donde nació.

En declaraciones escritas está asegura que, “compartir Betty con el mundo tiene un gran significado para mí, pues yo he presenciado todas las situaciones que denuncio en mi barrio. Mi mayor anhelo es que alguien que esté viviendo alguna de estas circunstancias escuche mi canción y logre alejarse de todo lo que no aporte a su crecimiento personal”.

Pero Betty no es la única canción de la joven rapera, cuya presentación en Tiny Desk fue muy comentada y el público tuvo la oportunidad de conocer otros temas incluyendo el que utiliza para presentarse, Que no me pueden parar. En ese dice que es autodidacta, que es liricista, que no ha ganado dinero todavía. Señala que su estilo es único y que en una industria de hombres, ella está haciendo su nombre.

De hecho, asegura que salió de un ghetto de República Dominicana a cantar en Tiny. La canción principal de su disco es Autodidacta, en la que asegura que lo que sabe lo aprendió ella misma buscando mejorar su vida. Critica a los que usan droga.

Hablando sobre los que la han criticado y no les gusta su estilo o la cojen como trofeo ella les dice: “Cero más cero, eso me da lo que tu digas”.

O sea, que a quien la crítica a ella no le importa. Uno de los datos curiosos de su presentación es que en su coro utiliza megáfonos para amplificar su voz. Raro y curioso, definitivamente.

El tema Betty es el segundo sencillo de la artista que lanza Sony Music. Bajo la dirección de Lennyn Salinas y Daniel Bethencourt, producción de Carlos Espinel y Víctor Rangel, el video de muestra la vida de las adolescentes en los barrios de República Dominicana, donde la vida cambia de repente por las malas decisiones y las pocas oportunidades.

Exceptuando la utilización de algunas malas palabras, las cuales nunca voy a avalar, realmente la music de J Noa es el nuevo rap con sentido y menos sexo explícito. Ya era hora de tener otras cosas.