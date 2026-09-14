¿Qué pasó con el concierto de la llamada Diva del Merengue, Miriam Cruz?

Una radioemisora de Puerto Rico que se especializa en música dominicana la había estado anunciando o, por lo menos, decía que antes de fin de año ésta se presentaría en un lugar del Distrito T-Mobile. Sin embargo, acabamos de ver la promoción de la gira de la cantante y Puerto Rico no aparece para nada.

Hay más de siete ciudades en Estados Unidos y varios conciertos en República Dominicana, pero Puerto Rico no está.

Hace más de un año, Cruz se presentó en la Isla en una actividad masiva y fue un superéxito, pero que yo sepa, aparte de esta actividad no se le ha visto en aquí. Así que estaremos atentos a ver qué sucede, pues en la fecha en la que supuestamente venía ahora anuncian a un bachatero que tiene mucho arraigo.

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Ya veremos, pero creo que “no way” este año en la Isla.

El que sí se dice que vendrá es Jandy Ventura, que acaba de grabar la canción “Para decir adiós”, de Roberto Figueroa que José Feliciano convirtió en un superéxito.

Jandy lo grabó con una chica que están impulsando que se llama Zuzan Correa. La versión de ellos es en merengue y suena bien. Ya veremos.

¡Echa papito!

Nuevamente, y de la mano de la gente de TeleOnce, regresa Jailene Cintrón. La llamada Novia de Puerto Rico siempre ha tenido mucho carisma, pero posiblemente el tipo de programa al cual la quieren encasillar no necesariamente es lo que la gente desea ver. Sé del interés que ella tiene de ayudar a su público y que la llamen para ella ayudar, pero ese es el lío: Si alguien llama al programa o envía su preocupación tendrán una batería de empleados para poder dar seguimiento a las solicitudes o ayuda que pidan. Además, no es fácil hablar todos los días sobre cómo ser buenas madres, cómo trabajar con los problemas de la familia y que a la misma vez sea divertido.

El horario de almuerzo es bueno para parte del público, los que están en sus casas, pero las que trabajan no podrán ver el mismo o tendrán que grabarlo y verlo luego.

Si Jailene les consigue ayuda será otra cosa, pero no todos los días tendrá esa suerte y si está contando con agencias de gobierno que le ayuden será más cuesta arriba. O sea, podría convertirse en una Procuradora del Ciudadano y que sepamos esa agencia es solo pintura y capota. Ya veremos, pero le deseamos suerte y necesita grandes productores que no la dejen a mitad de camino. Ella es una buena persona y una gran madre. Hello, gracias.

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Otra muerte

La empresaria Andrea Viqueira Gaspar, “influencer” y colaboradora de algunos programas de Antena 3 en España, falleció luego de hacerse una liposucción del cuello, una modificación de la mandíbula, reposición del mentón, cambios en la línea del cabello, injerto de grasa en el rostro y lo que llaman una ritidoplastia, o sea, un “face lift” total.

Según su hermana, la cirugía quedó tan mal que la lengua no entraba en su boca y fue un desastre. Ella había dicho que quería hacerse todos esos procedimientos a la misma vez y viajó a Brasil, su país natal, con los $20,000 que tenía que pagar, pero lamentablemente falleció.

El médico que la operó alega que ella cogió una bacteria y por eso falleció, pero desde Antena 3 están pidiendo que se haga una investigación y una autopsia real. Ya veremos, pero con tantos cambios a la vez eso estaba cuesta arriba. Que en paz descanse.

Ya he perdido la cuenta, pero por lo menos dos veces al mes mueren “influencers”, muchos precisamente por querer cambiarse algo. Lamentable.