Los días de Yett en su natal Añasco los pasaba cantando y tocando guitarra. Brincaba la verja hacia el patio de los vecinos y el área le servía de tarima para cantar con un “público” garantizado.

“Por lo menos no me botaban”, dice él entre risas en entrevista desde México, donde se encuentra haciendo promoción y presentaciones en televisión.

Desde que Yett llegó a Guadalajara a grabar un video, las puertas de empresas importantes como Televisa se abrieron, cosa que lo tomó de sorpresa.

“Mi equipo de trabajo es muy bueno y tuve la oportunidad de entrar a la lista de los discos pop más tocados. Eso me ayudó muchísimo, pues significa que a la gente le gustó mi música. La cantidad de gente que entró a buscarme en las redes aumentó muchísimo por la difusión en México y al estar en televisión, ni se diga. El haber estudiado en la Libre de Música y el Conservatorio son cosas que te van preparando para lo que viene. Me he dado cuenta de que en México la balada pop gusta muchísimo y la gente la canta. Es un mundo muy competitivo, pero por eso mismo te esfuerzas más. Hay que ir con paso firme y cuidando cada detalle. Mi grupo lo sabe y hasta el sol de hoy, hemos hecho lo más conveniente y ha resultado positivo. Los pasos en falso no son para mí”, asevera.

Yett comparte la lista de los éxitos en México con el colombiano Sebastián Yatra, el español Manuel Carrasco y hasta Carlos Vives. O sea, entró con el pie derecho.

“Dicen que nada es para siempre” es el tema que le ha servido de presentación en México y Argentina. El cantante estará varias semanas más en México, pues entiende que es un mercado grande, muy importante y hay que dedicarle tiempo.

“̈A los programas que he ido, me han tratado muy bien y me han invitado a otros que de momento no estaban en calendario. Pero vamos, hay que aprovechar todas las oportunidades. Hay que mostrarse auténtico, tocar la guitarra y cantar lo que te sale del corazón. Posiblemente, esa es mi diferencia con otros”, dijo el artista, que en abril tendrá nuevos temas y espera seguir cosechando éxitos.

Todavía no se conocen

Dicen que están buscando quién le regale un teléfono a Sonya Cortés y otro a Alicia Machado pues, aunque se presentarán juntas en la comedia “Yo sí soy Kbn@”, el próximo 9 de abril en el CBA de Caguas, todavía no se conocen, ni han hablado por teléfono.

Creo que después de Oxana Fedorova, Alicia ha sido la más irreverente y terrible, en el buen sentido, de las ganadoras de Miss Universe. Recuerdo que con todo y corona no le importaba decir lo que fuera de la organización, ni de Mr. Trump. Ella es así; igualita que Sonya. Así que si nos dejamos llevar por eso, el show podría tener explosiones desde fuegos artificiales hasta petardos. Hello, gracias.