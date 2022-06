Bueno, parece que Maripily le ha servido de ejemplo a Zuleyka Rivera para el look con su tan, que definitivamente, según el público, ha tenido más críticas negativas que positivas.

Maripily no fue Miss Universe aunque se lo creyera, pero Zuleyka, villana de telenovelas y animadora de muchos eventos, no necesita ese look. Si es tipo de suntan que se consigue en un envase, pues bueno. ¡Ah!, pero si es por el rubio brillante, llamado sol, parece que no escucha a los dermatólogos. Estos aseguran que exponerse tanto tiempo al sol puede terminar en cáncer de piel y eso no nos gustaría. Claro, ella tenía que llegar a matar a Premios Tu Música Urbano pues estaría con Carmen Villalobos, quien tiene mucho carisma pero ahora sus ojos reflejan tristeza. Si eso no es un indicio de que no está feliz…

Un amigo que vio a Zuleyka me dijo: “Definitivamente de todas las boricuas que han ganado Miss Universe. la que sigue con la aureola de reina es Dayanara”. Hello, gracias… para gustos los colores.

Que en paz descanse

La muerte de la joven cantante Yrma Lydya, de apenas 21 años, a manos de su esposo ha conmovido a la clase artística mexicana; otro feminicidio. Los medios de comunicación mexicanos han reseñado en portadas esta muerte. En Puerto Rico no se había escuchado de ella, pero su historia es digna de conocer.

Yrma Lydya tomó clases de ballet desde los 2 años y clases de canto desde los 6; quería ser cantante de ópera. En una entrevista con la fenecida actriz Carmen Salinas, donde expresa su gran admiración por la cantante siendo tan joven, destacó su talento, disciplina y entusiasmo en todo lo que hacía.

Pero la actriz también alabó al supuesto asesino. Dijo entonces: “El licenciado es muy atento, te cuida, te quiere”, refiriéndose a Jesús Hernández Alcocer, un abogado que saltó a la fama cuando defendió a un obispo por supuestamente robarse 130,000 pesos mexicanos. El obispo salió inocente.

Pero volviendo a Yrma Lydya, Hugo Mejuto, el productor de “Grandiosas”, el espectáculo que hemos reseñado anteriormente donde Yrma participaba y donde Ednita Nazario tendría una participación especial, dijo que fue contratada por su gran voz. Mejuto dio entrevistas a varios medios y destapó otra realidad.

En “Grandiosas” cada cantante interpreta los éxitos de una de las cantantes participantes. A Yrma Lydya le asignaron Señor amor, de Armando Manzanero, con la cual la cantante Dulce ganó el Festival Musical de Palma de Mallorca y es una canción para la cual se necesita un buen registro vocal.

Mejuto asegura que el señor era tan celoso que se subía a la tarima a tratar de controlarlo todo y pendiente de ella. En varias ocasiones tuvo que decirle que saliera de la tarima.

Contrario a lo que dijo Carmen Salinas, Mejuto indicó que era un controlador, un prepotente. Según este le dijo a la cantante que con el talento que ella tenía no necesitaba de nadie.

Posiblemente esta conversación sirvió para que ella se llenara de valor y fuera a hablar con su marido en uno de los restaurantes más exclusivos de México, donde la mataron.

La madre de Yrma Lydya, por su parte, abandonó una reunión que tenían sobre la carrera de su hija cuando Hernández Alcocer comenzó a coquetear con una persona que estaba allí.

“¿Por qué se enoja si esta mujer tiene un precio?”, había manifestado a su suegra.

Yrma Lydya se alega que fue a pedirle el divorcio. Quería su libertad para seguir su carrera, pero él no iba a permitir que lo abandonara y supuestamente la mató.

¿Cómo la familia de Yrma Lydya le permitió casarse con él con 58 años de diferencia? El padre de la cantante fundó Radio Comunicaciones y ella no necesitaba palas.

En México, donde según las estadísticas asesinan a 10 mujeres diariamente, perdieron a una estrella incipiente que cuando quiso salir de un carcelero con la mentalidad de “o mía o de nadie”, la mató. Que en paz descanse.

Si usted está en una situación parecida, busque ayuda de inmediato, no espere a ser un número más en los feminicidios.