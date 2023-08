A solo días de la convención del PNP, el Partido Popular encendió una hoguera monumental. Sin querer queriendo, como decía el personaje del Chavo del Ocho, han “pompeao” a los novoprogresistas que están asustados ante los nubarrones de una primaria que asoma y que promete lanzar rayos y centellas.

La lógica dictaba que el panorama radial, televisivo y de la prensa escrita estaría escudriñando las aguas azules de la palma. Ello, con la finalidad de palpar cuán turbulentas están, de cara a su compromiso de tres días.

Pero ya estamos a miércoles y el Partido Popular formó el lío de los pastores.

El asunto se pudo evitar con diálogo, pero en política las cosas no funcionan por lógica. Jesús Manuel Ortiz, alentado por Gerardo Antonio Cruz y otros allegados, forjó un camino distinto para trabajar las enmiendas del Código Electoral. Se trabajaron acuerdos con los partidos emergentes, así como el PIP, y se aprobó un proyecto.

En la ecuación, quedó fuera el PNP, que al final del camino es el que tiene el bolígrafo que firma las leyes. Ese bolígrafo se hace más imponente cuando usted sabe que no tiene los votos para ir por encima del veto del gobernador.

En esta movida, Tatito Hernández y José Luis Dalmau cedieron a un acuerdo que estaba bastante avanzado y que al parecer tenía la posibilidad de que el bolígrafo escribiera “Pedro Pierluisi”, para convertirlo en ley. El acuerdo había sido trabajado con la bendición de Dalmau, mientras fungía de presidente del PPD.

Ambos líderes cedieron. Ambos sabían que lo que se aprobó en junio no llegaría a primera base. No obtendrían más que la satisfacción de una denuncia, de que Pierluisi dirige un gobierno antidemocrático. Pero la realidad de la vida es que, con esto, no se ganan elecciones.

Con la certeza de que el veto del ejecuto se materializaría, Tatito acude a Noti Uno y grita a los cuatro vientos que ahora intervendría en el asunto. Ya no acudiría a la Comisión de Conny Varela para el proceso tradicional. Citaría a los comisionados del PNP y se sentarían a buscar puntos de encuentro, tanto viejos como nuevos.

¿Hizo mal Tatito con esa acción? ¡Para nada! Es más, la Constitución lo cobija, pues Hernández Montañez es responsable del 50% del poder legislativo. Era en ese momento que Jesús Manuel Ortiz debió de intervenir. Acudir a Tatito y dialogar.

Tatito es un político aguza’o. Sabe que el horno no está para galletitas para su partido. Está claro en que el PPD está en una carrera donde su corredor tiene dos prótesis y una cadena amarrada a 40 bloques. Así que depone las armas y quiere sacar algo en la ecuación. La ruta de Jesús Manuel solo le deja al PPD el vacío del roto de la dona.

Jesús Manuel hizo otra ecuación. Se puso a jugar al presidente. Prefirió sentarse a esperar que Tatito acudiera a él y no al revés. Lamentablemente, Ortiz no es ni Luis Muñoz Marín ni Rafael Hernández Colón, quienes tenían control absoluto y, quien se atrevía a retarlos, enfrentaría la Santa Inquisición.

Apostó a un resolución de Junta de Gobierno para intimidar a Tatito. La resolución tenía voz de ñeñeñé: “Mirennnnn, no hagan eso. ¡Si no me consultan antes, les doy Pam Pam!”

La respuesta de Hernández Montañez se hizo sentir el lunes. Fue un ¡me vale! Acompañado de 13 legisladores populares descargaron el proyecto y, en comunión con el bando azul, aprobaron la medida.

Ahora están en aguas profundas. Jesús Manuel promete serias consecuencias. De momento, no las explica. Cita de emergencia a la Junta de Gobierno y lo hace para el sábado. De esa forma, sigue alargando el tema. Desaprovechando días para atajar la rebelión.

No tan solo dilata el asunto. Sigue pompeando a los oponentes y, si no baja con algo dramático, como una expulsión, nadie lo tomará en serio.

Este incidente llega de la mano de una nueva crisis en Ponce, el surgimiento de un movimiento de populares Pro Miguel Romero en San Juan y la advertencia de un desgastado Guillito Rodríguez de buscar nuevamente la silla de Mayagüez. Con esos truenos, me sospecho que el liderato de Jesús Manuel está en precario. No tan solo tendrá el reto de Charlie Delgado, sino que se le sumarán otros.

¡Tiempo al tiempo!