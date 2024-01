La Epifanía está a la vuelta de la esquina. Es mi tiempo favorito de toda la Navidad, ya que me conecta a mis mejores recuerdos de la niñez.

La tradición boricua es rica, pues nos ofrece una amplia gama de eventos. Lo más interesante es cómo adaptamos diversas costumbres y las hacemos nuestras.

Tenemos Acción de Gracias, festejamos y aplaudimos los mariachis que le cantan a la Virgen de La Guadalupe en Ponce, las misas de aguinaldo, la Nochebuena, la fiesta de los Santos Inocentes, despedimos el año y celebramos a los Reyes Magos.Pocas culturas tienen tan amplio menú. En Colonia, Alemania, ciudad que visité recientemente, no festejan los Reyes como nosotros. A pesar de que su Catedral alberga los alegados restos mortales de Gaspar, Melchor y Baltasar, no los honran como nosotros.Ese día no se les regala juguetes a los niños. Sí, se les da dulces. Ahora bien, tienen una tradición que me llamó la atención. Visten niños como reyes y estos bendicen distintos lugares u hogares.

Otro asunto que despertó mi curiosidad fue el observar una total ausencia de figuras alusivas a los Reyes Magos en sus mercados navideños. No sé si estoy mal acostumbrado de ver tallas de reyes por todos los lugares o ferias de artesanías que se efectúan en la isla, pero en Colonia, sus artesanos no se comportan igual. Los Sabios de Oriente llegaron a Alemania en una travesía tan larga, como las que los llevó al pesebre de Belén. Las reliquias de los Reyes fueron sacadas de Milán, Italia, por el emperador Federico Barbarroja, quien se las entregó al entonces obispo de Colonia, Reinaldo de Dassel. La fecha de este evento fue el 1164. Desde entonces se encuentran en esta ciudad.

Sus restos descansan en una urna de oro que se ubica en la parte trasera del altar de la Catedral de Colonia. El escudo de armas de la ciudad contiene tres coronas como símbolo de sus famosos residentes. La llegada de tan ilustres huéspedes motivó a las autoridades religiosas a construir la actual catedral. La misma comenzó 1248 y tardó unos 632 años en terminarse.

La catedral es una estructura imponente y entre sus atributos, destaca que resistió con gallardía los bombardeos de los aliados durante la Segunda Guerra mundial. Se cuenta que el 20 de julio de 1864 se abrió la urna y testigos dieron fe de que se encontraron restos de tres osamentas. Obviamente, se abren preguntas pertinentes. La principal de ellas es ¿cómo se puede evidenciar que son los personajes mencionados en la Biblia? Diríamos que todo es cuestión de fe. Muchas reliquias han sido sometidas a la ciencia y tecnología. Muchas no pasaron la prueba. Sin embargo, eso no mina el ánimo de creyentes que buscan validar con sus ojos lo que han leído en las escrituras. En mi caso, disfruto el recoger la hierba y poner agua para los camellos. No importa la edad de los que vivan en mi casa; si quieren regalos, tienen que realizar el ejercicio. Es una hermosa tradición y un homenaje a esos seres especiales que al mirar al cielo se dieron cuenta que a nuestro plano terrenal había llegado una persona especial.Gaspar, Melchor y Baltasar a lo mejor no descansan en Colonia. No importa. Basta con creer en ellos y sentir que cada noche del 5 de enero llegan para alegrar los corazones de los niños y de adultos como yo.

¡Feliz Día de Reyes!